慈濟新素食儀 – 親手做素菜盒子

【St. Louis Chinese American News 圣路易时报讯】

根據世界衛生組織研究，肉類和許多癌症的發生，密切相關。而「世界有這麼多災難，那些地球暖化，其實它的原因與人類的飲食方式有重要關係的，那些畜牧業，就是造成暖化的其中一個原因。」

茹素環保愛地球又健康，為了守護大眾健康，慈濟志工分享健康素食並推動如何自已動手料理素食。

7月27日星期六早上，我們邀請到Mimi師姐為我們示範做素菜盒子。早上10點所有的中，西學員都準時到達會所。

Mimi師姐從和麵、揉麵、炒饀等一一解說。皮做得好，饀要做得更好。所以每一位學員都親手自己和麵、揉麵到做成成品，一步一步的示範學習，大家都做得很髙興，尤其是看到金黃色的素菜盒子煎好大家都很開心。

還有美國朋友馬上把煎好的盒子就Po到Facebook臉書上。讓未能參加的朋友非常羨慕說下次一定要來。來參與的朋友也多稱讚 「真好吃」。

「吃素沒有大家想的那麼困難，只要把我們飲食中的肉拿掉，就這麼簡單，其他的部分，其實就是蔬菜、豆類、堅果類的食材，不要把吃素看成是一件很難的事。」

我們會不定期的要邀請擅長做素食的達人來與大家分享，如果您有興趣歡迎您報名參加。電話 314-994-1999。

撰文: 傳韻

攝影: 顔天元、楊淑萍