我们圣路易斯机场有了新名字 – 圣路易斯林白国际机场

Lambert-St. Louis International Airport -> St. Louis Lambert International Airport

【圣路易时报讯】据本地 圣路易邮迅报 报道,我们圣路易斯机场改了一个新的名字 – 圣路易斯林白国际机场 St. Louis Lambert International Airport。

机场的网站和Twitter反映了这个新名称;机场主任 Rhonda Hamm-Niebruegge 表示,圣路易斯机场2月14日周二开始使用新的名字，

圣路易斯市市议会去年10月14日批准名称更改，圣路易斯市市长Francis Slay10月26日签署的法案，联邦航空管理局也签署了新名字, 将圣路易斯机场更名为圣路易斯林白国际机场。

自1971年以来,圣路易斯机场的名字一直是林白圣路易斯国际机场 Lambert-St. Louis International Airport。该改新名字的曾提案遭到了林白后裔和其他人的反对，他们不希望林白的名字移到机场名称的末尾。

一项研究发现，机场的名称应该强调圣路易斯，因为机场在国内和国际上为乘客，货物和其他业务营销，圣路易斯应该是主要焦点，为全球提供即时的地理标记地区。

圣路易斯林白国际机场是一座位于美国密苏里州圣路易斯市的民用机场。是美国航空和西南航空的枢纽港。在2000年，30,558,991名乘客使用本机场，但乘客数字于2004年 1300万，在2006年回升至1520万。机场服务美国及国际88个目的地，美国航空和西南航空的转乘乘客持续增张，其余新的航空公司也持续进注。美国航空、穿越航空、边疆航空及 USA3000航空的航班自2003年起持续增加。