我们的中餐馆 – 圣路易中文学校S5班中文课 “上餐馆”情境教学 活动纪实报道

2019年9月15日星期日下午，晴空万里，秋高气爽，一转眼进入圣路易中文学校开学后的第四周。为了提高课堂教学效果，以灵活的教学方式来增加课堂教学的趣味性，来激发学生对中文学习的兴趣，S5班结合”上餐馆”的教学内容引入生动具体的场景，进行了一次开办”我们的中餐馆”的情境教学活动。

上课伊始，老师对上次的作业情况进行了总结，对孩子们取得的成绩给予了肯定和表扬，并鼓励孩子们继续一如既往地不懈努力。接下来，同学们观看、学习了图文并茂的多媒体视频，通过生动有趣的动画学习了阅读理解“晚餐”和“中国菜”以及中餐馆的礼貌用语和常用语，并跟着多媒体视频用准确的发音和精准的音调跟着大声朗读，看孩子们主动参与课堂的热情是多么高涨！

在高效、生动和有趣的学习之后，孩子们开始认真张罗、组织安排自己的中餐馆啦！先看看在积极、热心的优秀家长们的大力支持和精心准备下，孩子们为中餐馆准备的非常丰盛的美味佳肴吧！

面对如此丰盛的美味佳肴，有几个同学在第一节课上课之前已经前来打探情况：能否现在就点菜？！呵呵，S5班的同学们非常理解你们的心情，我们正在抓紧时间准备呢！

为了让我们的中餐馆有序、高效地运营，经过团队13位成员（1位由于活动未能参加）的热烈讨论，我们的中餐馆分设4个部门：迎宾部、点菜服务部、收银部和传菜部，每位同学根据自己的特长和爱好，在跟老师、同学们协商后，都选定了适合自己并且喜欢的岗位。

13位小部长们自信满满地整装待发了！由马行牵和高思简（前排右一和右二）出任迎宾部部长，周嘉苑、郭轩宇和马懿钦（前排右三、右四、右五）担任点菜服务部部长，胡康伦、刘望舒、王艾文和刘明远（前排右六、右七、右八、右九）出任收银部部长，章语微、肖可儿、江美华和章语涵担任传菜部部长！每位”领导”各司其职，希望在餐馆里能继续发挥她（他）们的团队协作精神！

在对人员编排、分工、菜单名字和餐厅用语培训结束后，我们的中餐馆在门口大厅如期开张啦！前来中餐馆的顾客络绎不绝，中餐馆在欢乐的气氛中，有序、热闹地进行着。让我们一起来看一下现场热闹的场景和各部门部长们的出色表现吧！

在各部门的精心合作下，通过各部长的辛勤付出和努力，最后一共赢得了收入$172.00！这笔费用将用在S5班学生的中文学习上，具体方案会与家长和孩子们讨论后决定。真心为孩子们在她（他）们自己餐馆里的自信出色的表现而感到自豪和骄傲！

要特别指出的是小记者向唱唱同学对本次活动进行了现场采访，她采访了S5班的中文老师马秀翠、学生家长&课外活动主任胡奕斐和三位同学：郭轩宇、高思简和江美华，大家一致认为：学生们非常喜欢“中餐馆”的情境教学活动，通过这种活动老师可以把课上活，学生们将知识学活，大大提高了课堂的教学效果，并进一步激发了学生们学习中文的兴趣和热情！

在本次情境教学活动中，通过孩子们之间的合作和互动，她（他）们之间有了更深厚的友谊！每个孩子都开心极了！孩子们真正体验到通过自己的努力去付出而收获的喜悦！孩子们不仅锻炼了自己开口说话的勇气，提高了她（他）们的中文听说能力，还进一步培养了孩子们的团队合作精神！期待S5班的孩子们在今后的中文学习生活中，再接再厉，取得更大的进步！

非常感谢S5班的学生家长们对本次活动的大力支持、积极参与和辛勤付出！非常感谢学校各位老师、职员、家长和孩子们对本次活动的参与与支持！也非常感谢圣路易中文学校给孩子们提供的优秀教育环境和学校领导对本次活动的大力支持！

中文学校: S5班 马秀翠老师 供稿

中文学校: 袁伟, 朱锦 摄影