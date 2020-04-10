或见曙光 圣路易地区重症监护、呼吸机病患人数略降 专案组提醒民众切勿掉以轻心 呼吁牺牲复活节假期 并严格遵守居家令各项规定

【圣路易时报讯】圣路易大都会区疫情专案组呼吁民众牺牲本周末复活节假期，并严格遵守疫情期间居家令各项规定。

今天4月10日(周五)是疫情专案组Dr. Alex Garza医师第5天举行新闻发布会，向社区大众报告目前医院新冠病毒病患状况，同时今天他也谈到如何维护居民心理健康状况。

根据本地区医院提供专案组5天的数据显示，自本周以来圣路易大都会区新冠病毒住院治疗人数从545名患者增加到584名患者，上涨率7%。但是自本周开始，新冠病毒患者使用重症监护病房的床数有所减少，从224位减到205位，需要呼吸机的重病患者也从172名减到160名，这虽然是一项较好的消息，但是Garza医师提醒民众不要太过报以轻心。

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他敦促大家在复活节周末继续遵守居家令各项规定，保持社交距离，不要群聚活动，以避免疫情扩散，减轻本地区医疗负担。

在今天的记者会上，圣路易华盛顿大学心理系助理院长兼讲师Dr. Timothy Bono医师表示，因为居家令的实施，民众显然有与世隔绝的感觉，所以要注意您的心理状况。Bono医师提供一些建议，包括设定每日要达成的小小目标，每天完成一件事情，一点点实现。

尤其重要的是只专注在你可以控制的范围内，比如运动，做一顿饭给自己。另外就是维持与家人跟朋友的联系，经由视频，电话还有线上活动，维持人际关系，这样可以保持在居家令其间心情的平和。

根据疫情专案组组长Garza医师提供的住院资料显示，在过去一天里住院人数下降，从611人降到584人，降4%。

在过去一周里，住院人数有所增加从545人生到584人，增7%。

在重症监护病床数，昨天从219人降到205人，6%下降。自本周一从224人降到205人，8%吧下降。

呼吸机方面，昨天从173人降到160人，7%下降。自本周一从172人降到160人，7%下降。