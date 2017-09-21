把祖国的问候送到侨胞心坎上

「亲情中华」晚会精彩纷呈 圣路易斯中国文化艺术梦幻之夜

美国东部时间9月20晚，在圣路易斯洛根大学 (Purser Center, Logan University) 剧场，中国侨联「亲情中华」艺术团用精湛的艺术表演，把惊喜带给圣路易斯的华侨华人和当地市民。

圣路易斯是美国密苏里州东部大城市，位于美国最长的密西西比河中游河畔。这里曾于1904年举办过第三届夏季奥林匹克运动会和世界博览会。

对于中国侨联「亲情中华」艺术团的莅临，圣路易斯华侨华人可谓翘首以盼，圣路易斯媒体几天前就刊发了预告消息，华侨华人社团也积极组织联络，满怀热忱迎接艺术团的到来。

在「亲情中华」艺术团的晚会上，中国驻芝加哥总领馆总领事洪磊，中国侨联文化交流部副部长、「亲情中华」艺术团团长邢砚庄，圣路易斯现代中文学校校长黄颖文分别致辞。

洪磊总领事在致辞时说：“很高兴来到圣路易斯，欢迎中国侨联‘亲情中华’艺术团前来演出。‘亲情中华’是中国侨联慰问侨胞的重要品牌活动，在海外演出近千场。‘亲情中华’每次到海外演出，都把祖国的问候送到侨胞的心坎上，并且把中华文化传扬出去。中美关系越来越紧密，密苏里州新任州长格雷滕斯将会在近期首次访问中国,这充分显示了新政府对华关系的高度重视。我们希望通过他这次重要访问，能够进一步拉近密苏里州和中国的距离，我们的合作能够越来越丰富，人文交流能够越来越蓬勃。”

邢砚庄团长代表中国侨联主席万立骏向侨胞们致以亲切问候。她说：“艺术能拉近不同国家文化的距离，是接近不同文化的桥梁。生活在美国的侨胞朋友们，既是美国经济社会的建设者，也是中华文化的传播者。希望侨胞们在自身事业发展的同时，为促进中美各领域的交流与合作发挥更大的作用。中国侨联是海外侨胞的娘家。我们每年都会以不同的形式来看望大家，带来祖国亲人的牵挂和祝福，也希望大家经常回家走走看看。”

晚会精彩纷呈，艺术家们用歌声、乐声和杂技，营造出中国文化和艺术的“梦幻之夜”，使现场的千余名观众沉醉在歌与诗、力与美的意境之中。

中国杂技团樊梦蝶、周思宇、张美丹、赵晗龙、杨青、李丽平、刘倩颖、李安娜等青年演员的杂技表演堪称美轮美奂，每一个节目都赢得满堂喝彩。

北京歌剧舞剧院国家一级演员吴春燕、周旋，中国国家交响乐团青年歌唱家陈俊华，中国歌剧舞剧院著名歌星黄鹤翔演唱的经典歌曲，中国音乐学院唢呐演奏家侯彦秋的唢呐独奏，或抒情或欢快，或激越或慷慨，或悠扬或婉转，引起观众的情感共鸣。

著名歌唱家魏金栋与总领事洪磊联袂演唱《红星照我去战斗》，既是演员与观众的真情互动，也使观众们领略到红色经典的无穷魅力。

当晚的千余名观众中，除华侨华人外，也不乏圣路易斯各界名人，包括圣路易斯郡法官(St. Louis County Associate Circuit Judge) Judy Draper，Chesterfield市市长 (Mayor of Chesterfield) Bon Nation夫妇，密蘇里州众議員(Missouri State Representative) Bruce DeGroot，Richmond Height市市长(Mayor of Richmond Height) Jim Thomson，密苏里州合作参与组織总裁 (Missouri Partnership CEO) Steve Johnson，圣路易斯地区商会副会长(St. Louis Regional Chamber Vice President ) James F. Alexander夫妇等。

圣路易斯Chesterfield市市长鲍勃耐森(Bob Nation)夫妇也来到现场。观看过程中，他们不住地称赞演出精彩，看到唢呐演奏，他们好奇地询问：这是什么乐器？为什么这么好听？对中国杂技团的演出，他们热烈鼓掌，由衷地赞叹说：“这简直不可思议！太精彩了！”演出结束后，他们激动地对邢砚庄团长说：“两年前我们去过中国的北京、西安和上海，对中国的历史文化非常敬佩，对中国很有好感，希望有一天再去中国。”

017年09月21日20:29 来源：人民网

「亲情中华」晚会 贵宾接待会

圣路易时报记者艾杨 摄影



