【圣路易时报讯】据圣路易邮讯报报导，圣路易新市长Lyda Krewson日前宣布，圣路易市大部份工作的最低工资自今(2017)年5月5日起调高到10元。这项调高最低工资法令，系于2015年通过，但一直延续到现在才实施，每小时10元工资远高于其它密苏里州地区之最低工资7.70元，也高于隔壁州伊利诺州8.25元，根据法令，圣路易市最低工资还将在2018年1月1日调高至11元。

圣路易郡地区并不包含在这个法令实施范围内。

圣路易市已向雇主发出通知，希望雇主遵守这项法令。如果没有照办，将会受到市立法院的起诉并有可能吊销营业执照和取消营业许可。如有问题可电314-589-6735或电邮minimumwage@stlouis-mo-gov查询，有关详情或申请豁免可查询stlouis-mo-gov/minimum-wage。

新的最低工资不适用于营业金额低于50万元或员工少于15人之企业商号，员工在会计年度内工作少于20小时者也不适用。

和全美各地比较，圣路易平均最低工资高于大部份的州，并且和许多其它可以自订最低工资的大城市相媲美，芝加哥目前最低工资为10.50元，但将于今年7月1日调高为11元。

事实上，圣路易市2015年通过对提高最低工资案经企业团体抗告，认为圣路易市最低工资高于密苏里州之最低工资会造成监管混乱，经圣路易市巡回法院同意而将法令冻结。

经过上诉，密州最高法院5月4日(周四)宣布不认同圣路易市法院之见解而将禁令解除，圣路易市最低工资得以在今2017年5月5日开始实施。

支持这项调高最低工资的组织声称，圣市有三万五千名工人长期以来都是生活在低工资下，现在上千百个贫困家庭，每年平均可有一千八百元的额外收入，对圣市的经济和生意都有帮助。

反对者则表示，提高最低工资会使得企业和生意离开圣路易市，反而会造成对工人工作的影响。

这项法令有可能在5月12日密州州议会休会前再被提出讨论，但参议院民主党认为各个城市有权利为他们的居民决定最低工资，所以翻案机会极微。