拳拳之心 护卫家园：圣路易斯加油！— 圣路易斯社区共同抵御COVID-19

在过去的这个周末,美国境内的COVID-19患病人数突破了10万,每天新增感染人数还以万计。过去的一周里,密苏里的感染人数比上周激增了600%,增加比例为全美前列。病魔的态势汹涌而来。圣城的人民,特别是华人纷纷采取各个措施来保卫家园。

是爱心,更是全族裔共同御敌的决心和信心

由圣路易中华教育文化中心,圣路易华助中心再次联合发起“United,We Are Strong!St. Louis”募捐活动,目的是筹集善款,为奋斗在圣路易斯防疫前线的医生、护士、警察、消防员、急救员以及社区护理人员购买必要的防护用品。短短一个星期,已经筹集到了近6万美元,用于购买了近6万只口罩。

通过组委会的努力,前两批约两万只口罩已经抵达圣路易斯。人命关天,安全第一!尽管我们在中国寻找的口罩质量非常好,但是为确保这些口罩能进入当地医院一线使用, 我们在收到口罩的同时就通知了 Mercy 医院并让他们进行了测试。

Mercy 医院的主管在测试完的第一时间通知我们:“They met the level 2 mask requirement; They definitely meet Mercy’s clinical requirements! We guarantee to your donors that the masks will be put to use in our hospitals right away”。测试的积极反馈是对组委会这一段工作的巨大肯定。

旋即上周6000只外科口罩、240只N95口罩、34只N95阀门口罩立即送给了BJC,Mercy,SSM旗下四家急需的医院以及Richmond Heights消防局。周一又有数千只口罩被送到Cardinal Glennon Children’s Hospital, St. Luke Hospital, BJC, Total Access Urgent Care和St. Louis Fire Department等多家医院机构。

很多人通过各个渠道了解到我们这次活动,十分感动纷纷留下各种赞语:

Thank you, Chinese Education and Culture Center in St. Louis and Chinese Service Center in St. Louis, for all you’re doing for our community! Your kind actions will save lives! You are heroes to our community! – Gateway Korea Foundation of St Louis

I know we are so thankful for the St Louis Chinese community! You guys are doing great work!!!! My husband, a heart/lung anesthesiologist at Barnes thanks you as well because there isn’t enough PPE for every patient! – Ms. Jessica S. G.

委员会还紧锣密鼓地与当地的其它十多家医院、护理机构、进行捐赠交接手续,争取这星期将口罩在第一时间赠送到抗疫第一线!

捐赠只能救一时之急,重要的是帮助医院及时有效地采购到合格的产品。组委会开始协助各大医院与中国厂家取得联系,进行直接采购,以应对未来更大疫情的到来。

组委会收到来自圣路易斯市市长 Lyda Krewson 女士,圣路易斯郡郡长 Dr. Sam Page 先生,Richmond Heights 市长 Jim Thomson 先生,圣路易斯市公共安全部长 Jimmie Edwards 先生等等对我们捐赠活动认可,非常感谢圣村华人社区为保护家园的付出和奉献。圣路易斯最大的新闻报纸 St. Louis Post Dispatch 也对我们的活动进行了专题采访。

我们捐赠的不仅仅是爱心,更是全族裔共同御敌和决心和信心!

相互守望 相互协助

由Ladue社区发起的COVID-19疫期互助守望倡议书,引起整个大St. Louis市华人的积极响应。面对日益严峻的疫情,让社区行动起来,一起预防,抑制传播,战胜病毒。建立起以临近区域为原则的疫期互助守望群,所有群员者完全自愿入群,目的在于分享预防,抗病的可靠信息,尤其是在可能的病毒流行期间,大家相互协助,共度难关!

建立了以Laude、Chesterfield、Parkway等学区为基础的12个大群数十个小群的构架。各小群原则上按居住地划分。各群群主完全由志愿者担任。医生、教授、学者等专业人士作为坚强的后盾。

互助群建立之后,一条条专业建议、一个个注意事项、一份份动态简报等信息不断传达到千家万户。社区宣传、日常用品如何采购、个人防护器材的准备、口罩使用的推动、方舱医院建立的呼吁等等多个小组夜以继日的辛勤工作着,来努力守卫自己的家园。每一个小的进展都让志愿者们感到欣慰。

用一位医生的话来迎接疫情的挑战“光明与黑暗永远交替,不变的只有天空的星辰和心中的道德律”。

大爱无疆

疫情的发展已经超越了年龄、种族、国界,友谊的爱心也跨越了族裔、疆域。这次的募捐活动得到了在社区各个族裔的热切关注,在中国的也得到许多友人的大力支持。

来自爱心大凉山公益组织、圣路易斯青少年功夫协会的孩子们纷纷拿出零花钱,自己捐了还不够,还拉上小伙伴一起捐赠。至今为止有近百位小朋友慷慨解囊献出了自己零花钱、压岁钱。

我们的爱心活动同样得到了圣路易斯其它族裔的关注,Gateway Korea Foundation of St Louis知道我们的募捐行动后,积极响应我们。很多原来对现代中文学校不了解的人,通过报纸、朋友圈、新闻也开始密切关注学校的募捐网站、Facebook账号、twitter账号来得知进展。一有新消息,立刻主动的转我们的活动链接,传播给更多的人知道。

在国内,一批被我们上次给武汉募捐活动所感动的人们这次纷纷伸出援手。有上海的朋友捐出了3500个N95口罩,有延边的朋友捐了4万元用于医院防护器材的捐赠,华大中国校友会也募集了数万美元用于华大医学院防护用品的采购。还有很多来自北京、上海、南京、宁波、深圳的朋友在不断的提供各种帮助,有钱出钱,有力出力。一方有难,八方支援。也是对我们之前所作善举的一种回报和信任吧。

同样让人暖心的是,圣路易斯的友好城市:南京得知我们这里的疫情爆发后,也紧急采购了3万只口罩准备送给圣路易斯市政府及相关单位。具体的细节正在和圣路易斯-南京友好协会协商着。

病毒是全球共同的敌人,所有国家和个人只有团结抗疫,才能战胜病魔,获取最终胜利。

网上校园 欢声依旧

疫情的突然到来,冲击了整个现代中文学校的日常教育计划。一月初开始,就有学生陆陆续续的请假,甚至退学。学校的领导顶着巨大的压力,维持学校教育的正常运转。

疫情继续发展,严峻的情况打乱了学校的教育计划和安排。学校领导们非常重视并密切关注事态的发展,同时决定同学们的教育不能丢。早在二月份,学校就开始了两手准备,安排调试了网络教学的软件,组织了学校老师网络授课的培训,并小范围的测试了网络教学的效果。随着春假后政府居家令的颁布,学校也准备好并实施了全网络教学方案。孩子们对新颖的视频教学模式非常好奇,加上老师准备的内容丰富多彩,教学得以有条不紊地正常运行,好些之前退课都被吸引回来继续上网课了。虽然缺少了学校里熙熙攘攘的人流,多了的是网络里相互嬉闹,孩子们在家也又可以见到熟悉的同学。

这次COVID-19疫情必将载入史册,它冲击和改变了人类的生活、工作、休闲的模式。面对凶猛狡猾的疫魔,每一个人都是战士,要全力保护好自己和家人的健康。全人类必须团结起来,不分年龄、不分种族、不分国籍一起努力,共同战胜病魔。