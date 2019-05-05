捷报传来 – 圣路易斯青少年作品在北京侨联举办的书画大赛中获奖！

【St. Louis Chinese American News 圣路易时报讯】

捷报传来！我们圣路易斯选送的书画作品在北京市侨联举办的第七届“亲情中华·金水桥之恋”华裔青少年书画大赛中获得了好成绩！在1940幅作品中，圣路易斯的小书画家们获得了两个金奖，三个银奖，七个铜奖以及两个优秀奖的傲人成绩。我们衷心祝贺获奖的小书画家们！

北京市侨联自2007年以来已成功举办6次大赛。本届大赛共收到来自马来西亚、菲律宾、博茨瓦纳、英国、西班牙、美国、加拿大、巴西、澳大利亚、新西兰和香港等29个国家和地区76所海外华文学校、教育机构及华侨华人社团报送的书画作品共计1940幅。

本次大赛采取专家盲评的方式进行评审，由国家一级美术师、中国国画研究院院长陈忠洲担任评审组长，多位专家评审确保了评审工作的专业性。在1940幅作品中评选出金奖22幅、银奖60幅、铜奖150幅及优秀奖157幅。获奖作品主要反映了当代海外华裔青少年爱国爱乡、积极向上的精神风貌，作品创作题材多以中国元素为主，表达了他们对祖（籍）国、对家乡的印象和感情。

我们得知获奖喜讯后，特意采访了两个获得金奖的小画家，来分享一下江岚同学和张真瑜同学的金奖作品和作品构思：

金奖作品：舐犊情深

作者：江岚 (Teresa Jiang) 14岁

学校：John Burroughs School, 9th Grade (高中一年级）

“总是听到有人把中国妈妈们比作是虎妈，可是在孩子的眼里，妈妈再严厉，这两个字让我们最先想到的还是温暖和依恋。对我们这些在国外长大的华人孩子而言，中国也像是这样一个‘虎妈’，哪怕离得再远，让我们联想到的也总是割舍不断的亲情和思念。”

金奖作品：猪年贺春

作者：张真瑜（Kelly Zhang）11岁

学校：Ladue Middle School，6th grade (初中六年级）

“今年是中国农历猪年，我也是属猪的，在辞旧迎新的家宴上，我们一家人围坐在餐桌旁， 品尝中国美食，那其乐融融的喜庆气氛，让我感到非常幸福，我想把我当时的感觉记下来， 于是就画了这幅画。”

我们衷心地希望可爱的孩子们继续努力，用他们手中的画笔描绘出对生活真挚的情感，和最绚丽的成长画卷。

（圣路易现代中文学校才艺学校供稿）