【圣路易时报讯】针对一连串排山倒海之反移民、反难民之浪潮，身为移民的我们能做什么表达心声维护权益呢？

密苏里州移民难民权益维护团体 Missouri Immigrant and Refugee Advocates (MIRA) 发起了一个于本周六，2月4日，下午一时，到城区联邦法院前集结，为穆斯林和移民难民游行大示威的活动，呼吁社区各界大力支持参与，展现团结力量。

为穆斯林、移民和难民游行大示威

日期时间: 2月4日下午一时

地点: 圣路易斯城区联邦法院前

111 S 10th St., St. Louis, MO 63102

另外，猶太社区关系委员会建议大家可向本地区选出的联邦民意代表发声抗议，他们的电话是：

联邦参议员 Senator Claire McCaskill (民主党)

Washington, DC (202) 224-6154

St. Louis, MO (314) 367-1364

联邦参议员 Senator Roy Blunt (共和党)

Washington, DC (202) 224-5721

St. Louis, MO (314) 725-4484

联邦众议员 Lacy Clay (民主党) Rep District 1

Washington, DC (202) 225-2406

St. Louis, MO (314) 367-1970

联邦众议员 Ann Wagner (共和党) Rep District 2

Washington, DC (202) 225-1621

Ballwin, MO (636) 779-5449

联邦众议员 Blaine Luetkemeyer (共和党) District 3

Washington, DC (202) 225-2956

Washington, MO (636) 239-2276