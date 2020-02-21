【圣路易时报讯】为表达对 圣路易华人社区的支持，圣路易郡郡长 Dr. Sam Page 2月18日(星期二)中午前往大学城华埠金源餐厅(Wonton King)用餐。Page郡长强调密苏里州目前没有新冠状病毒确诊案例，没有必要引发恐惧和忧虑。

圣路易郡郡长 Dr. Sam Page 表示，圣路易郡卫生局和密苏里州卫生厅、联邦疾病预防和控制中心(CDC)每日通报，密切注意新型冠状病毒(COVID-19)肺炎疫情的发展，也随时通报有关案例，请大家放心。

Page郡长说，根据联邦疾病预防和控制中心的资讯显示，美国社会大众感染新冠病毒的几率非常低。当然适度的提防和注意是必要的，就像流感季节一样，希望大家注意个人卫生习惯，常用肥皂或含酒精清洁液洗手，打喷嚏咳嗽要掩住口鼻，另外经常清洁用品物件表面，避免细菌滋生。每一个人要在这件事情上都能做好自己的本分，注重每一个人的个人卫生习惯。

公共卫生和疫情问题不能因为无知而成为种族主义和仇外行为的借口，Page郡长指出，就在上周加州有一亚裔高中生因为冠状病毒而在学校遭受攻击，而且亚裔社区生意也有所影响，这些都是不应该发生的。

Page郡长曾是一位执业超过20年的麻醉科医师，他毕业于堪萨斯密苏里大学，获有医学博士学位，在伊利诺州西北大学完成住院医师资格，并曾任圣路易华盛顿大学疼痛管理主治医师及圣路易大学医学院客座教授。他的夫人Dr. Jennifer Page也是一名医师。