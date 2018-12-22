教授中国文字 弘扬中华文化 服务华人社区 融入主流社会 —— 密苏里州圣路易斯市现代中文学校20年发展之路

走进圣路易斯市现代中文学校

中华人民共和国驻芝加哥总领事馆

美国密苏里州圣路易斯市现代中文学校从无到有、从小到大，课程从简单到多样，管理从松散到规范，服务由校内到校外，并探索出一条具有“现代”特色的海外华文教育发展之路。圣路易斯现代中文学校逐步发展壮大的历程是美中西部中文学校的一个缩影，具有一定代表性。学校在发展过程中所作的探索与创新，中文学校迸发出的新功能，引起广泛关注。

一、中文学校更名为中华教育文化中心

圣路易斯现代中文学校创建于1997年4月，最初由5个家庭创办，当时仅有一个“简化字中文班”40名学生。学校经过艰苦努力，不断发展壮大，到今天已拥有800多名注册学生，注册上千次课程，学生和教师人数增加了10多倍，课程增加了20多倍，学生中不仅有华裔青少年、美国家庭领养的中国孩子，还有金发碧眼的美国当地青少年和成人。学校周六和周日两天共开设50多个中文班和双语班、有70多个兴趣课程可供选修。学校拥有一支专业师资力量，一个团结进取的董事会、理事会管理团队，一群多才多艺无私奉献的家长和志愿者。因为办学质量上乘，2013年学校被评为“海外华文教育示范学校”。

为解决无固定校舍东搬西迁到处打游击上课的局面，2012年3月，在全校师生和整个圣路易斯华人社区的支持下，学校勇于创新、集资购买了5000多平方米的教学大楼。2012年9月，大楼里30间装修一新的教室正式投入使用，经过重新装修后的一楼大厅也向社区免费开放。

圣路易斯郡郡长Charley Dooley先生特别将大楼装修落成典礼的2012年9月9日定为圣路易斯郡“中文日”，足见中文学校在当地主流社会的影响力。目前学校教学大楼有30间标准课室及声乐室、舞蹈房、乒乓球室、图书室、卡拉OK房、会议室、娱乐休闲区等，已成为美国中部圣路易斯地区规模最大的中文学校，也是美国中西部地区为数不多的拥有独立教学大楼的周末制中文学校。

圣路易斯现代中文学校除了教授中文，还积极服务社区，每年开展春晚、中华日系列文化活动、邀请并接待祖国艺术团演出，使弘扬传播、接力传承中华文化日益成为学校的特色和强项。中文学校培养的学生不仅会读写汉语还对中华文化抱有浓厚兴趣，学校开展的系列传播中华文化活动，吸引圣路易斯华侨华人和当地主流社会积极参与，产生了良好的社会影响。

圣路易斯现代中文学校拥有自己的教学大楼后，学校领导班子积极进取，开拓创新，对学校的发展和定位进行了战略性结构调整。将学校的宗旨调整为教授中国文字、传承及弘扬中华文化、服务华人社区、融入主流社会、促进与国内外各界各族人士文化交流。将中文学校教学大楼转变为不仅承担学校教学需求，还成为社区华人活动和中华文化传播中心。

如今，学校下设有教授中国语言文字的中文学校，教授传统文化的才艺学校，服务社区的中华文化中心和圣路易斯长江艺术团，已成为多功能中华教育文化中心。这种功能和架构的调整，是海外中文学校发展的一个巨大探索和创新，从长远看更有利于中华文化落地生根、开花结果、源远流长，很值得期待。目前，学校正努力促进三化（正规化、标准化、专业化）建设，为海外华文教育事业继续贡献力量。

同时，学校将发挥特色优势，努力将学校打造成为美中西部最大的展示、体验、学习中华文字、文化和艺术的教育服务中心。在2017年12月9日举行20周年校庆的当天，圣路易斯现代中文学校正式更名为圣路易斯中华教育文化中心。

“功崇惟志，业广惟勤”，在有关各方的大力支持下，圣路易斯现代中文学校历届领导、老师和家长、志愿者肩负中华文化传承的重任，任劳任怨地为学校、为社区、为社会无私奉献，持之以恒的默默耕耘和辛勤付出，成就了中文学校今日的辉煌。

二、中文学校扩展新功能

（一）中文学校教育功能延伸

1、开办多类型课程。中文学校首要职责是教授中国语言文字。圣路易斯现代中文学校除开设常规的50个中文班外，还根据社会需要开设了数个学前班和双语班（学生包括美国当地成人和儿童），以及高考补习课程班如中文SAT班（中文SAT是大学入学中文专科考试）、中文AP课（中文AP是大学预修中文课程，如通过考试大学可认学分）等，为学生参加SAT/AP中文考试做准备，深受高中学生欢迎。多类型课程的开设激发了学生学习中文的积极性，也为学校扩大了生源，充盈了办学经费，有利于中文学校可持续发展。

2、影响学生一生。海外华文教育是留根工程，筑魂工程，延续着海外侨胞对中文和中华文化的民族情结，学生接受中文教育的过程也是中华文化浸润心田、生根发芽的过程，虽然不少孩子当年是被父母强迫着学中文的，但长大后都非常感激父母，感激中文学校让他们寻根溯源，感激通过学习中文使自己就业时有更强大的竞争力，更感激从小播下了热爱中华文化的种子，使他们进入大学乃至参加工作后，始终持续保持着学习中文的兴趣，保持着对中华文化的热爱。

3、与主流教育体系交叉。海外周末制中文学校一直因学时短且缺乏系统性，而无法与全日制学校媲美。但随着时代的发展和主客观需要，周末制中文学校与全日制主流学校有逐渐交叉互补趋势，周末制中文学校的中文成绩逐步被主流教育体系认可，周末制中文学校师生与全日制主流学校师生、中文教学内容与教学方法、中文资源和平台重叠交叉部分越来越多，相互取长补短、合作双赢共识越来越多。伴随“中文热”的兴起，在美国主流教育体系采用中文沉浸式教学（以中文为课堂教学标准语言来教授各门课程）的小学越来越多，拥有中文沉浸式课堂的中学越来越多。

（二）中文学校文化传播功能日益凸显

1、促进代代相传。从圣路易斯现代中文学校的更名可看出中文学校文化传播功能的增强。圣路易斯中华教育文化中心除教授中文之外，还提供超过70门的选修课，涵盖琴棋书画，舞蹈武术，唱歌瑜伽，舞龙舞狮等。参加选修课的师生和家长，同时成为弘扬中华文化的主力军。

在圣路易斯市每年举办的华人社区春节晚会、欢乐过大年、正月闹元宵、中秋美食节、植物园“中华日”盛会、国际嘉年华庆典、各大公司和大学的多元文化日活动、独立日和感恩节游行等，中文学校的舞龙舞狮舞蹈队从不缺席，并担纲挑大梁。舞狮队组建十多年以来，以增进社区文化交流，培养学生们对中华传统艺术自豪感为宗旨，最早参加舞狮队的孩子们已从全美各著名高等学府毕业，他们在大学期间，多位老队员甚至组建了自己的舞狮队，将这一古老的中华传统艺术传播到他们所在的大学和社区，影响他们终生热爱中华文化艺术，并代代相传。

2、产生品牌效应。为深入广泛在主流社会传播中华文华，圣路易斯中华教育文化中心开发出茶艺、书法、舞龙、舞蹈、太极、手工艺术等30多个对外文化服务项目与当地公司、学校、图书馆、博物馆、社区中心和社会各界进行广泛交流合作，成为当地最具知名度的文化品牌。由艺术团和才艺学校主办的绘画、舞蹈、歌咏、乐器、才艺、演讲、数学、乒乓各种比赛大赛长年进行，形成强大凝聚力，每年数以万计的各族裔人士从中可体验到中华文化的精髓和华人社区良好精神面貌，促进了当地社会和谐多元文化的发展，中华文化品牌也逐步深入人心、落地生根、源远流长。

（三）中文学校在社区的服务功能越来越突出

1、服务社区。圣路易斯中华教育文化中心以教授中国文字，传播中华文化，服务当地社区为宗旨，推出一系列专题讲座、免费咨询、义务诊疗、签证办证、护老托幼、学习辅导、法律援助等服务向全社区开放，深受当地民众好评。教文中心立足于社区，成长于社区，发展于社区，服务于社区，成为圣路易斯市当地亚裔“社区服务中心”。

2、服务侨民。美国地域辽阔，路途遥远，送孩子就读中文学校的家长常滞留在学校等待孩子放学一起回家，中文学校渐渐成为新侨家长的集聚地，有的老人家长也一齐等侯学生放学，周末甚至有上千人次在校，形成周六日中文学校人声鼎沸、车水马龙景象。圣路易斯现代中文学校现有学生800多名，加上周末接送学生家长合计千余人。为调动家长积极性，学校因地制宜，为家长们开设舞蹈、书法、绘画、体育等兴趣班，孩子与家长同校学习；同时，学校还组织家长参与学校管理、义务看管学生衣物、维持学校秩序、协助提供餐饮服务等，收到良好效果。

总的看，中文学校已成为全美各地华人华侨家长的聚集地和活动中心，也是侨社开展工作的新平台，在进一步发挥华人移民群体优势、加强和谐侨社建设、树立华人社区良好形象、弘扬传承中华文化、促进中美友好合作交流等方面发挥重要作用。