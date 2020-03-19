【圣路易时报讯】新冠病毒在圣路易地区蔓延，已经影响到大家的日常生活。

密苏里州增至28个确诊案例，隔壁伊利诺州则有288个确诊案例。

圣路易选出的美国联邦众议员Ann Wagner周三(18日)表示，在与一名检测COVID-19呈阳性的联邦众议员有所接触后，没有症状，但她已开始进行自我隔离。

在圣路易Creve Coeur市有两位学前班的老师及一位家长确诊，这是发生在Ladue市比邻Creve Coeur市的以色列圣殿学前中心(Deutsch Early Childhood Center at Congregation Temple Israel)。这个学前中心有大约180到200名孩子注册。

位于圣路易市South Grand一间诊所(Vo Medical Clinic)的Mimi Vo医师表示，她是要为她的两个病人和她自己做新冠病毒检测，但是一直被拒绝。她的这两位病人自国外旅行后，目前已不治死亡。

圣路易郡卫生局针对此事表示，确实在上周圣路易郡只有很少的检测试剂，所以很多人没有办法接受检测。

位于圣路易Hampton路Target货架一空

圣路易郡政府在Clayton的办公大楼目前处于关闭状况，所有需要郡民直接面对接触的部门，周四(19日)起关闭，只留郡政府大楼街道面底层，透过玻璃窗和留置信箱(Drop Box)可以办公，其他全楼9层关闭。

圣路易郡政府提醒郡民尽量上网，使用圣路易郡网站，并利用留置信箱处理有关事业，至于申请结婚证及公证宣誓业务将在郡政府大楼入口处办理。