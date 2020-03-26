新冠病毒疫情蔓延 美国政府经济救命钱每人1,200美元能做什么?

【圣路易时报讯】

美国史上规模最大，两万亿美元经济刺激方案通过。

美国参议院周四（3月26日）凌晨通过了高达2万亿美元的经济刺激法案，以纾困受疫情重创的美国经济，并协助美国各地对抗肺炎疫情。

年收入低于75000美元的个人将获得每人1200美金的直接补助。家庭年收入不超过15万美金的已婚夫妇将获得2400美金补助，每个孩子额外获得500美金补助。

总得来说，1,200元比美国全职工作人员每周的收入平均要高一些，2019年年底全职人员每周工作收入平均为936美元。

对某些家庭来说，1,200元也是一个不错的额外收入。根据美联储（Federal Reserve）2018年的数据显示，美国有10分之一以上的成年人无法付出400元的紧急开销。另外四分之一的成年人需要借钱或者卖东西才能应付紧急开销。

但是，1,200元能够让我们买到什么呢?据了解房贷是每个家庭中最大的支出类别，根据美国人口普查局的数据，2017年美国的房租平均数是1,042元，房屋贷款的平均数是1,513元，所以说1,200元大概可以支付一个月的房租或一个月的房屋贷款，不无小补。

另外，平均而言2018年，一个单人家庭所需购买的食物费用为370元，一家三口家庭每月大概花费750元，所以一张1,200元的支票将有帮助家庭购买足够的食物。

当然家庭的需求可能因地点而不同，比如说旧金山房租的平均数是2,200元，凤凰城的房租平均值为1,091元，如果在内布拉斯加奥巴马地区的租金平均数则为891元

总而言之，1,200元对于个人或是2,400元对于一个家庭，都会有很大的帮助。而且新冠病毒在短时间内不可能消失，限制社交距离还会保持一段长时间，我们还有的受的呢!