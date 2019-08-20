【St. Louis Chinese American News 圣路易时报讯】

上周日（8月18号）下午，圣路易中文学校迎来了2019-2020学年的开学第一天。

为了顺利完成开学注册，全校教职员工和董事会成员早早地在一个月前就开始了繁忙的准备工作。董事会，教务组，教师组都分别召开了准备会议，将各项工作落到了实处。

开学当日，董事会全体成员和志愿者们中午就到了Selvidge Middle School的大厅布置注册现场。待到1点的时候，所有准备工作已然就绪，只等待家长和学生们的光临了。

时间接近1点10分，空旷的停车场渐渐喧闹起来，学生们背着书包，带着开心的笑容，在家长的带领下来到了学校。走进大厅，迎面而来的是查询处，由董事周黎，刘晓蓉，王立平和光蓉负责。

桌上已经提前按照姓氏将注册表分门别类，以供家长查询取用，也有空白的注册表供新生填写。如果对填写表格有任何疑问，家长可以到会场左边的咨询处，友欣，秀清，弈菲在此处提供现场帮助。

会场右边的宣传架上，已经贴上了所有的课程和老师介绍，教室分布地图，供家长们查询选择。董事Judy，董事长章三红，校长胡景佳也在现场回答家长的疑问。

填写好注册表后，就可以到会场后方的收费处交学费了。三块指示牌上分别写着“简体班注册”，“双语班注册”和“新生和成人班注册”，家长可以根据自己的需要，选择去哪里交费。

中文学校安排了陈新，Kelly，先金，Livia，Rachel 和阿顺负责收费工作。交完学费，家长就可以领着自己的孩子去教室见老师啦！

只见大厅内虽然人流涌动，热闹非凡，但是各项工作都有条不紊，紧张高效地进行着。为了避免学生们找不到教室, 今年中文学校还贴心的提前在每个教室门口贴了指示，上面有班级和老师信息，极大地方便了家长和学生们。

时针缓缓指向1：45，开课的铃声响起来了！喧嚣的大厅渐渐变得安静下来，教室里传来了老师朗朗的讲课声，羽毛球场上响起了熟悉的挥拍声，体操馆里太极老师翩翩起势，餐厅内也响起了欢快的舞曲。紧张忙碌的开学注册圆满结束了!

今年的中文学校不但有了很多新课程：儿童声乐课（由沈娜老师执教）；成人广场舞课（由丁伟老师执教）；SAT高考复习班（英语由MrMorris执教，数学由蔡蓉晖老师执教）；名师讲坛和成人书法课（由圣村著名画家刘隼老师执教）。还迎来了新校长胡景佳老师，新的董事会成员和新的学校领导班子。相信在他们的带领下，圣路易中文学校一定会蒸蒸日上，步上新的台阶！

中文学校 胡蓉 供稿

中文学校摄影班 谭青，张立琦 摄影