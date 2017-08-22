圣路易长江艺术团的“仲秋华夏夜”歌舞晚会已经结束一周了，但是艺术团演员们的精彩表演却仍然深深的留在观众的脑海里。为了这场演出，上至此艺术团领导，下至艺术团各个成员及志愿者，每个人都倾入了极大的心血。演出的成功离不开所有人的努力。

记得还是在年初时，为了献礼圣路易现代中文学校成立２０周年，也为了艺术团有一次真正意义上全体亮相，艺术团领导们筹划了一这台独具特色的晚会奉献给圣城的父老乡亲。

“宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来”，团员多年不懈的努力终于在金秋获得了收获。台上一分钟，台下十年功。各个主创老师们对艺术完美的执着和无比的专业素养征服了全场观众。很多人在演出后通过不同途径向艺术团发出由衷的祝贺，称赞晚会 “很专业、很独特、很多样、很出彩”。甚至远在巴西的友人也羡慕圣城如诗一般的日子。

演出当晚，艺术团的所有演职员们更是不辞辛苦，仍在不断精细的雕凿着作品。合唱团的演员们在胡彤老师的带领下抓紧最后一刻放歌练习，付微微老师在临上台前还在压腿锻炼，梁谢筱渝老师在舞台上更是不顾７０高龄仍然和小姑娘一样做出高难度动作。正是所有艺术团老师和演员们的辛勤汗水才带来了这次演出的成功。

作为圣路易最为广泛的艺术团体，一直以来长江艺术团的宗旨是致力为圣路易及周边地区热爱中华表演艺术的人们筑建一个相互学习交流、共同发展提高的平台，在今年秋高气爽的圣路易人们又领略一次中华艺术迷人的风采。欢迎广大的艺术爱好者和中国文化的爱好者加入到圣路易长江艺术团来，为弘扬中国文化、丰富大家的生活一起努力。

(圣路易长江艺术团晚会筹委会)