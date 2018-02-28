春来了，圣路易长江艺术团又一次抽枝、发芽

2月18号，大年初三，乍暖还寒。大家还在沉浸在新年相互拜年的欢乐气氛里，圣路易长江艺术团的委员们已经聚在一起在热情的商议着新年大计。

新一届圣路易长江艺术团由徐群担仼团长；高义民任常务副团长；卢怡、许尤峰担任副团长；梁谢筱渝，夏春生、朱晓东 、张欣、顾宇星 、刘双秋、施航和安涛担任新一届团委会委员。梁谢筱渝任艺委会主任；胡彤，付微微，沈文和强筱筱任艺委会委员。张欣仼舞蹈团长，杜文征，黄倩为副团长；许尤峰任合唱团长，袁莉娅，马刚为副团长；根据现阶段圣路易社区华人华侨对文化活动的需求，特成立综艺分团（简称综艺团），团长为夏春生，副团长为于祥云。

徐群团长对过去成功的经验进行了总结，并对艺术团未来发展方向提出了要求。在此基础上委员们进行了热烈的讨论，探讨了未来的各个团体的活动计划，并初步确定了2018年的工作安排和演出规划。

圣路易长江艺术团是在圣路易斯现代中文学校董事会的领导下，以为社会志愿服务为基础，建立的一个为热爱艺术的专业和非专业人士公正、公平的艺术平台。这么多年来，圣路易长江艺团这颗小苗在众人的呵护下，伴着阳光雨露，已经茁壮成长。希望她能盛开出更美更大的鲜花。同时欢迎更多热爱艺术，乐于奉献的各界人士加入我们的团队。（圣路易长江艺术团）