随着新春佳节的临近,圣路易斯的年味越来越浓!圣路易现代中文学校今年早早就接到了两家颇具规模的养老院“Covenant Place” 和“Garden Villas“的诚挚邀请,希望我们学校能带去有中华特色的节目和老人们共庆春节。这邀请既体现了中华文化被美国人民的认可和喜爱,更印证了现代中文学校在圣村当地巨大的影响力。尤其是在“Covenant Place” 养老院有许多华人入住,他们渴望听听乡音,期待有老少欢聚同乐的机会。

现代中文学校高度重视, 专门成立了强大的演出组织团队, 成员包括季清洲、岳平、居涛、龚燕、王凤仙和李晓烨。演出组织团队精心策划了一台节奏紧凑、内容丰富、有歌有舞的特别节目。阎明老师带来了她音乐班的小星星们,付薇薇老师准备了特色民族舞蹈,热心家长们大力协助。经过一个多月的准备,圣路易斯现代中文学校赴养老院新春专场慰问演出于2月3日闪亮登场!

演出开始前,岳陆溪和岳陆浩同学首先给老人们送去现代中文学校全体师生的新春问候,并简洁、生动地介绍了春节文化。三个5-7岁的小家伙 Allie Fang, Isabel Li, Roger Tang开场唱“蜗牛与黄鹂鸟”,他们自己报幕,小脸一丝不苟,演唱时分时和,不亦乐乎,观众愉悦指数爆棚! “采金秋”由Claire Xiao, Joyce Li, Sophia Bell, Emma Jin 表演,她们身着民族服装, 载歌载舞,人美歌甜。Aubrey Dong, Maggie Zeng, Kelly Zhang, Kellie Ji, Sophie Ni, Valentina Wu, Jessica Hseu 表演舞蹈“小螺号”,她们手持小螺号,舞姿轻灵,笑容灿烂迷人,配合整齐,翻滚矫健,时时伴随清脆的螺号响声,让老人们目不暇给,开心不已。 Jasmine Li 端庄大气,声线流畅地演唱了“月亮河边的孩子”。 接下来是一出精彩的舞台剧“闻鸡起舞”, Aiden Zu, Andrew Wang, Esther Wang 以歌唱为主,穿插棍棒、拳脚的功夫秀,还有猜拳、学鸡叫的生动表演,将我们的丰富的中华文化呈现得淋漓尽致。

“我是草原小骑手” 由Jenna Song, Maggie Tang, Rachel Tang表演,她们歌声动听,舞步轻盈、舒展,把大家带到了辽阔的大草原。身着漂亮藏袍的Max Yue演唱的“卓玛”,声色浑厚、让我们仿佛看到雪域高原的格桑花。 Sohia Xu落落大方,高音嘹亮,低音舒缓地演唱了“我是山里小歌手”。小星星老队员Cynthia Liu 和Lucy Yue分别 深情演唱了英文歌曲“Think of me” 和“Shenandoah”, 给听不懂中文的老人们除了视觉和听觉享受,带来更多情感的共鸣。Covenant Place华人老年听众居多,在Covenant Place压轴的是寓意深远的曲目“把根留住”,由Jason Xu和Alexander Ye演唱,英俊少年,性格不同而声线有别,台风淡定、歌声演绎深情。

付微微老师的第二支舞蹈-佤山印象,由Lucy Yue, Amy Li, Jasmine Li表演,她们长发披肩,在空灵的音乐声里翩翩起舞,时而奔放热情,时而恬静舒缓,柔中带刚,静中有动,让观众随她们曼妙舞姿和动人的音乐慢慢的放松了筋骨和放飞了心灵。可爱的大洋娃娃Emily Tinnin 演唱“北京胡同”, 在京韵大鼓中踩着碎步飘然而出,她中文吐字无瑕疵,京剧唱腔韵味足,着实让观众领略了那老北京的神韵和风采;“外婆的澎湖湾”由 Emily Yang和Emma Shao合唱,她们亭亭玉立,歌声动听,一边唱一边摆了很多可爱的小pose。 “母亲”由西装革履的英俊少年Larry Qian 演唱,他用悦耳的男中音用心歌唱了这首感恩母亲的歌,感人肺腑。 楚楚可人的Nicole Dai演唱“梨花又开放”嗓音明亮高亢但不失深情,唱到了人们心坎最柔软的地方。Erica Shi 身穿色彩艳丽的藏族服装演唱“天路”,天生的好嗓音和好台风,音域宽广、气场强大,把人们带到雪域高原.

同一天两场慰问演出,每场45分钟左右,演员们不负众望,圆满的完成了学校交给的这个新年第一特别任务,陪伴养老院的老奶奶、老爷爷渡过了一个热闹、开心的下午,送出了我们的丰富多彩的中华文化和发自内心的温暖祝福。很多老人或许听不懂中文歌词,但所有人都聚精会神地观看,给予孩子们热烈的掌声, 大力赞美孩子的表现…… 这是两场的特别演出:观众们是可能无法大力鼓掌和高声喝彩的老人,演员几乎都是略显稚嫩的华人小朋友;那个舞台小小的,不绚丽豪华;空气里流动的尽是满满新年的温馨味道。演出结束,老人们依依不舍,留影合照,温馨感人,相邀再聚,送孩子们礼物并留下感人的肺腑之言:

Covenant Place公寓居民代表王宁平阿姨: “很感谢现代中文学校在中国新年到来之际送来这么一台喜庆、欢乐、祥和的节目。我们虽然不在故土,但是也身临其境地体会到了中国新年的欢乐和文化的传承。让我们很开心,很感激!希望明年现代中文学校还能来公寓表演!”

Jessica Wax, Activity/Engagement Manager at Covenant Place: Thank you to the St. Louis Modern Chinese School for a great performance at Covenant Place! The residents enjoyed the wonderful singing, dancing, and beautiful costumes. Thank you for sharing some Chinese culture with us, and offering a fun Chinese New Year’s celebration.

Linda Leeker, Activity Director at Garden Villas:Everyone at Garden Villas was overjoyed at the visit of the talented performers from the St. Louis Modern Chinese School. We were so impressed with the singing and dancing of the children of all ages who dressed in colorful outfits. Our Residents will be talking about the wonderful program for days to come and are very hopeful that we can have another performance again next year. Not only were the performers friendly and polite, their teachers and families were so kind to everyone as well. Garden Villas appreciated the very special afternoon experiencing the Chinese Culture and are so happy that young people are available to share their history and traditions in the St. Louis area.

通过这次美好而有意义的活动,孩子们锻炼了自己的表演能力, 宣传了我们尊老爱老的中华文化和传统美德;特殊的是又陪伴孤独的美国老人度过一个热闹、开心的一天。这小小的舞台,见证了我们民族文化的魅力,见证了孩子们炽热的赤子之心,见证了我们现代中文学校肩负文化传递交流的重任和成绩,更加见证了你我他,虽然肤色、语言、文化不同,但今天我们亲如一家!

(组稿:王凤仙; 摄影:居涛, 唐志文)