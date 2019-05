【St. Louis Chinese American News 圣路易时报讯】

2019/05/10-12,圣村的棋爸棋妈们,带着孩子们来到了Nashiville TN(田纳西州,纳什维尔市)参加全美K-6年级国际象棋大赛。

Gaylord Opryland Resort & Convention Center(盖洛德欧皮兰德酒店及会议中心)坐落在乡村音乐的发源地——纳什维尔的东北角,是全美最大的室内植物园景观酒店,占地9英亩(22.24公顷)。随处可以见的各式的热带植物,花卉盈盈,流水潺潺,石桥,木桥,廊坊,音乐喷泉,如织的游客和桥下骤隐骤现的景观游船。让人不由得联想到卞之琳的《断章》中类似的意境: “你在桥上看风景,看风景的人在游船上看你”

这次锦标赛由美国国际象棋协会USCF主办,共分16组。来自全国46个州,700所学校的2252名小学生,在田纳西州的纳什维尔进行了为期三天七轮的角逐。圣路易斯市是美国的国际象棋的首都。今年圣路易斯所在的密苏里州有79名学生代表35个学校参赛。

在这一年一度全国K-6国际象棋棋坛的舞台上,少年高手云集,积分非常接近,相互角逐全美国际象棋的各项桂冠。战事跌宕起伏,战局风云突变,战果实在难以预测。七场比赛中,每局时间可长达3小时以上,对选手的棋力和体力,谋略和意志是极大的考验。

来自圣路易斯参加本次全国大赛的华裔学生共有22人,在各个分组中都取得了骄人的成绩。

在K-3 Champion个人赛 中,三年级的小将们,Spoede 的Alex,PEGS 的Newman, 以及Conway的Ayden,都是棋坛上的“老江湖”, 不负众望,7场比赛都获得了4分的骄人成绩, 由tiebreak分别取得全国第7,8以及11名

个人成绩:

K-6 Under 1400

24 Zhang, Felix ( Tie 15th place )

67 Gao, Winston

76 Yang, Franklyn

K-6 Under 1000

110 Gu, Joshua

K-5 Championship

50 Zhu, Rex

65 Zhou, Celina

112 He, Tyler ( 2nd place ratings 1100-1199 )

K-5 Under 1200

71 Guo, Alex

K-5 Under 900

52 Zou, Dante

109 Lin, David

127 Sun, Daniel

239 Zhang, Penghao

241 Zou, Marcus

257 Zou, Jocelyn

K-3 Championship

7 Zhang, Alex

8 Shen, Newman

11 Huang, Ayden

137 Wu, Kevin

161 Zhu, Roy ( 2nd place ratings under 700 )

K-1 Championship

50 Shi, Albert

77 Shen, Edward

K-1 U500

25 Shen, Simon

团队成绩:

Spoede Elementary School: 12nd place of K-3 Champion ( Alex Zhang, Kevin Wu & Roy Zhu)

Glenridge Elementary School: 19th place of K-5 Under 900 ( Dante Zou, David Lin, Penghao Zhang, Marcus Zou & Jocelyn Zou)

2018年圣路易斯参加此次全国大赛的华裔孩子大概10来人,2019这次大赛就增长到22人,可见下棋孩子们的成长之迅速。 大部分家长们自发组织好拼车,孩子们一路上有棋友作伴,欢声笑语中,4,5个小时的车程也不太无趣。同住酒店,一起早餐,购物储备,晚上有空出门聚餐;家长们抽空交流经验,相互激励和相互照应看护孩子,形成了一支欢乐的比赛队伍。

第一次来参加比赛的小朋友家长感触更多:

ES爸爸:Edward学棋不到一年 通过chess认识了很多新朋友 虽然这次national的比赛发挥不好 但是和小伙伴们玩的很开心 真正做到了友谊第一 比赛第二[Chuckle] Nashville明年再见

DS的爸爸: 这次高手如云的比赛感触很多:开阔了眼界,也发现了自己的不足。无论棋艺还是心态都需要再接再厉。同时,也很感谢你们这些前辈棋爸棋妈们,谢谢带我们这些新手入行,并始终如一的支持和帮助

AG妈妈:“第一次参加全美小学生K-6的象棋比赛,来自有全国各地的小朋友,真是涨见识和见世面的好机会,累并快乐着!继续努力喽小子”

AS妈妈:对于第一次参加全国性大赛的Albert Shi,面临着挑战是棋龄短,经验少,发挥不稳定,所以体会一下大型比赛的气氛是他此行的主要目的。前2天Albert的表现非常稳定,前5场比赛取得了4胜1负的不俗战果。第3天的对手实力超常,Albert尽管努力抗争,还是输了比赛。最终Albert 在一年级组拿到了4分的成绩,Albert 自己很高兴,积分也涨了不少。希望未来的一年他还能继续保持对象棋的热情,明年还能来比赛。

本次国际象棋的全美盛事,也吸引了圣路易斯象棋俱乐部Scholastic培训和比赛的负责人Tony也带着团队前来,他和参赛选手的家长们进行了热烈的会谈。在发展圣路易斯的象棋梯队的培训事业,争取圣路易斯承办更多大型比赛,以及年轻优秀选手的甄选培养等问题上,和家长们进行了充分的交流,达成了很多共识,相信对今后圣路易斯青少年国际象棋的发展将产生深远的影响。

AZ妈妈:“田纳西纳什维尔一年一度的美国小学生国际象棋锦标赛和母亲节撞期。娃爸带Alex周五出发,五小时长途颠簸,三天七场比赛,每场近三小时,周日半夜才回家。比赛场面宏大,棋娃们下得紧张激烈,惊喜(吓)连连。

场外棋爸棋妈们忐忑不安,剧情不断反转,种子选手纷纷落马,几家欢喜几家愁。Alex四胜三平积5.5分,三年级组排名第七。因为最后一场求胜心切,和第二名失之交臂,不过这娃好哄,捧了个大奖杯,还是露出了最可爱的笑容 ”

最嗨沈家兄弟组合,充分体现了Play Hard,Fly Higher (玩的尽兴,冲得最高)的运动和娱乐精神。在第二天第5场比赛中, 哥哥一举拿下了去年12月FL全国大赛的冠军,积分相差372,比赛赢的是积分比自己高很多的强手,即使Newman这么内敛的孩子,喜悦的心情溢于言表。

妈妈就在楼下陪弟弟,但因为是全国重要比赛,一楼之隔感觉无比遥远,还是要打电话第一时间分享下胜利的喜悦给妈妈。

弟弟在下棋的间隙,还参与了USChess.org的Kids in Chess Video电视节目录制,在镜头面前充分展示棋娃们开心自在的真性情。

本次比赛的时间是5月10日-5月12日,最后一天适逢母亲节,很多棋妈们对自己在外地比赛的孩子也是有着“旗开得胜”的期许的。

AH妈妈:“5/11, 老大出去下棋了,所以礼物还没有见到,但愿能带着最好的母亲节礼物归来。” “5/12,老大这个学期真不容易。虽然进步速度比较慢,但是一步步都在前进。数学、下棋、钢琴、运动,所有目标都基本达标了。谢谢我家大宝贝,最好的母亲节礼物 ”

最惊喜朱家兄弟组合:哥哥在第一局,经过3小时的激战,将USCF比分差距571的K-5 Champion的第三号种子选手扳平,爆了个大冷门,还上了当天的USChess.org头条新闻;弟弟一边在比他高200-500的对手中绝处求生,一边在故地重游中寻找闲情逸致。最后在神一般的队友引领下,三人的团队获得全国第12名,自己还意外地获得K-3 Champion 700分以下组第二名。

最欢乐Glenridge校队,邹家三兄妹的组合为这个队加注了欢乐无极限的标记,Glenridge校队也不负众望,捧回了第19名的大奖杯。

邹妈妈直接用打油诗,高度概括了第一次带三个孩子去全国大赛的感受: “三个娃儿一二三,独立自主去棋场。妈妈场外穷担心,娃儿场上不含糊。”

TH妈妈 “My Mother’s Day weekend,Taking Tyler to Nashville for a three-day national elementary championship chess tournament. Playing With his friends and school buddies, and joining an anniversary party, makes the trip super fun. At the end, coming home with a personal and a team trophy makes this a great memorable trip. The best part is I can still get my Mother’s Day gift at Mother’s Day!thanks, my sweet hearts”

HZ妈妈“这是Harry第一次参加全国比赛,距第一次参加国际象棋比赛一个月而已。因为之前的成绩还不错,这次也对自己的期望很高,可是现实很残酷。在大意输了一场之后接连失利,心情也跌落到谷底,哭着说自己给团队拖后腿了,说不要参加比赛了。还好最终想通了,只要参加只要练习就会学到更多,心情大好之下也用两连胜给自己个happy ending,team也拿到了团体奖。不用分数去考量,认真对待每一局棋。胜不骄, 败不馁,应该是这次比赛的最大收获。”

DL妈妈 “四天行程,七轮大赛,捧得团体第十九位。初次大赛,开阔眼界。棋娃们黑白博弈,棋妈棋爸交流心得。这里只有勤奋的孩子,甘于付出的父母。感谢本村棋爸一路奔驰,牛娃妈妈指挥有序,我家酱油娃得益匪浅。”

在各类学生的象棋比赛中,经常会看到棋爸棋妈们在赛前给小棋手的殷殷教诲,小声叮聆,念念不舍离开赛场;在比赛的等待期,看着大屏幕上孩子的对弈,见棋不见人,但是心相牵。 或是在比赛场外,等待超过了预估的时间,不知孩子比赛情况如何,自己也有些莫名的焦虑。多参加象棋比赛的确会让家长和孩子体会到人生的酸甜苦辣,分离,焦虑,喜悦,失望,惊喜,雀跃,苦闷,一起学习在得失成败中如何去面对和引导孩子的心性,发掘他们的兴趣和潜力,家长同时也得到了成长。

圣路易斯有很多热心的棋爸棋妈们共同组织了“STL Dragon Chess League”,会经常在一起交流下棋的信息,分享国内外国际象棋领域的新闻趣事。家长中也不乏各种才子,徐旭(Max的爸爸)曾填词一阙,很符合这次大赛的意境,现录如下:

浪淘沙

黑白两争先,

变化万千,

喜怒哀乐转瞬间。

初生牛犊何所惧,一往无前。

胜负似云烟,

沧海桑田,

唯余冲劲上九天。

是非成败皆有尽,棋艺无边。

供稿及摄影:

胡正 及 STL Dragon Chess League家长们 (徐旭,孙鹏,孙娜,孙怡,张改燕,罗京琴,黄秀珍,赵婧,沈杰,顿玉洁,殳红进,张全等)