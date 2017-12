時尚美盛會 at The Fur and Leather Centre

【圣路易时报工商报导】踏入12月,節日的气氛越加浓厚,迎接新年、去旧迎新,節日的派對频繁,在這欢庆的時刻,國際時尚藝術協會联盟机构 Adamodelt 的時尚聚會为即将结束的2017 年12月的假日拉開了序幕。

別具特色的Adamodelt 時尚聚會日前12月2日晚於著名的 聖路易 The Fur and Leather Centre 举行,由國際時尚藝術恊會联盟机构Adamodelt 与聖路易 The Fur and Leather Centre 共同合办,此次盛会得到了聖路易時尚界,包括皮草服饰、珠寶、化装品行业的大力赞助支持,聖市八位中外美模的傾情走秀表演,盛况空前,为喜庆的節日增添了時尚、美的色彩,为聖路易的時尚文化带来了独特、清新的潮流气息!

聖路易著名的 The Fur and Leather Centre 为活動提供高貭量的皮草服饰、場地贊助,老板John(左三)和老板助理、经理Katie (右三)的全情投入支持,著名珠寶設計师Karen(左一) 首饰贊助,典雅的晚装設計师Asmaa (左二)、高品質化装品顾问Treasa(右一) 的大力支持!

聖市八位美模,排名不分先后( 左起 :周旋、Kaitlyn 、Shay 、晴朗,右起:Loretta 、CoCo 、Elizabeth 、郭敏 ) 经过 Adamodelt 专业的排练,八位美模先后表演了高貴的皮草、经典的珠寶和优雅色彩缤紛的晚装,各自都发挥得淋漓尽致、模特步伐婀娜多姿,表演精彩绝伦 !



模特走秀

這次時尚美的盛會邀請了聖路易包括時尚界、学术界、金融界、美容界、饮食界的名人盛装出席,嘉賓包括:陳晔(右一)和卢怡(前排右四)夫妇、曹勇伟(前排左三)和许尤峰(前排左四)夫妇、張强(左一)和肖永玲(右二)夫妇、米乐和黄若若夫妇、周胜平和邹瑾夫妇等等……使得此次美的時尚盛會更加精彩圓满!

活動完成后,策劃人兼组织者 Ada Yim 表示:为了丰富聖路易的時尚、健康娱乐生活,将携同热爱生活、追求時尚、健康的人士一道为美好的生活而共同努力 !

