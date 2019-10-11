普立茲美術館禮聘王錤大師教授太極拳 展現太極神韻超時空性

【St. Louis Chinese American News 圣路易时报讯】

聖路易普立茲美術館是舉世聞名媒體普立茲家族創辦，為了提倡藝術及促進健康，最近特別禮聘聖路易太極拳大師王錤主持兩場別開生面的太極拳課，免費提供社會大眾參與，由於場地有限，有興趣參加者儘快報名。

普立茲家族是美國早期新聞媒體的拓荒者，約瑟夫普立茲一世創辦許多媒體，包括聖路易市的St. Louis Post-Dispatch 郵遞報，以及赫赫有名的普立茲新聞獎。約瑟夫普立茲二世暨夫人艾茉莉，邀請世界博物館建築設計巨將日本籍的安藤忠雄，於二零零一年在號稱聖路易市的中央文藝區 Grand Central Art District 的華盛頓大道上，建造完成了普立茲美術基金會 Pulitzer Arts Foundation。普立茲美術基金會，屬於一個小型的當代藝術品美術館，雖然佔地只有一萬多平方呎，但是因為展出的方式獨出，展出內容精彩，獲得世界美術界的青睞，評價甚高，是一個不可多得的美術館，而且美術館免費供人參觀。

為了促進藝術與健身的交流，普立茲美術館特別邀請陳式太極拳十二代傳人及陳式太極拳宗師陳正雷的入門弟子王錤大師，舉辦二場太極拳課，第一次是在十一月二日星期六下午一點到二點半，第二次是在明年一月四日星期六下午一點到二點半，二場太極拳課都免費對外開放。王錤大師表示，任何人不論學習過太極拳與否都可以參加。王錤表示，這兩場太極拳都將在展覽㕔舉行，參與者會有一種特殊的經驗及感受。

安藤忠雄曾經獲得有「建築界的諾貝爾獎」美譽的浦里茲克奬 Pritzker Architecture Prize，他至今在世界各地至少設計一百五十多個博物館及公共建築物，普立茲美術館是他在全美的第一個美術館作品，他的設計特色是利用自然的光與水讓人們深思並且增進人們與藝術品的對話，他的建築物完全採用混凝土，樸素中具有真實感，一般的評價是他的建築物本身就是一個藝術創作。

目前在普立茲美術館有兩項特展，一個是德國女音效藝術家Susan Phillipsz, 另外一個是印裔美籍藝術家 Zarina 。王錤表示太極拳不僅僅是武術及療術，更是一種藝術。太極拳課將與Susan Phillipsz 的展覽在同一展覽㕔舉行。她希望透過這兩場的課，與前衛性藝術對話，充分展現太極神韻的超時空性。

由於場地有限，有興趣參加者，儘速到普立茲美術基金官網 https://pulitzerarts.org/program/wellness-series-tai-chi/ 報名。