我親愛的學生們，

此次由美中趁著聖誕節日飛回故鄉台中沙鹿，雖經25小時長途飛行、輾轉換機，雙倍的票價。但所見所聞、驚艷和感動，滿腔的關愛和回憶，滿腹的美食和滿筐的禮物⋯都讓一切值回票價，謝謝各位！

有同學特別從越南、泰國、上海、台北和高雄趕回來參加這次的同學會，為的是要見多年分散的初中同學，以及我這位當年剛才踏出大學校門，而如今已是坐六望七的國中國文老師兼導師。

在聚會中有人向老師獻花，有人要求擁抱留影。大家回憶當年我用唱歌教你們背唐詩，用演戲方式重新理解古文故事。也有人談起某次老師生氣，重重拿起教鞭卻輕輕放下的滑稽無助，甚至有人感謝老師規勸他別浪費時間追求女同學的遠見⋯

人生就像一座列車，當火車開到「沙鹿國中」站時，你我有幸上了車，彼此相處、認識、成長。只有這一批同學記得你13、4歲的樣子，也只有你們記住老師20出頭的青春面貌。

多年不見，大家除了變胖又變高以外，我依稀記得當年你們純樸耿直、黝黑無邪的面容，老師有幸曾見證參與你們青澀徬徨、求知若渴的青少年歲月。如今你們一個個都在事業、家庭、社會卓然有成、平順美滿，我是多麼驚喜愉悅並深深以你們為榮。

有位同學分享說：「同學會老友重聚有療傷和回春的效用。」這說法真是太貼切了，當年我剛出校門雖然沒有教學經驗，卻有滿腔的熱情和愛心。但迫於升學主義的壓力，校長對老師的催逼、同事之間對考試成績的攀比⋯如果當年老師曾經做過傷害你們幼小心靈的事，我要鄭重地向你們道歉，並請求你們原諒。

你我有幸成為師生和同學，這是多麽難得的福氣。那時大家都幼嫩沒自信，忙於學業無暇認識同學，40年後再相聚，透過回顧自己、喜見舊友的成長改變，也對當年的認知有所調整感悟。

經過這許多年，每個同學都有自己精彩的奮鬥故事，誰都不必和別人相較攀比。最重要的是要和「過去的自己和好」，接受當年自己的幼稚和軟弱，這就是同學會療傷的作用。如今有緣重續舊情，希望以後彼此能關心鼓勵，這樣同學會就有更美好的意義。

你們對我長久不忘的深情以及熱情的招待，終於讓我相信自己當年必定是位好老師。明早飛機返美，但因為你們，我會很快再回來！

吳淑梅