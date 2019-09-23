【圣路易时报讯】圣路易大学城(University City)警察局将于9月28日(周日)上午九时在大学城Heman Park社区中心举行全职新进警员甄试，欢迎符合资格、有志从警的各界青年报名参选，加入大学城警局警队。

申请人必须是美国公民，年满21岁，持有有效驾照，高中同等学历以上，无犯罪记录，矫正前视力20/70，矫正后视力20/20，并需要通过体能测验，持有警察学院证书者，优先考虑。

待遇为，如果大学毕业，年薪$61,402到$78,329，有搬家(至大学城)补助，退休金，休假，个人假，病假，学费补助，个人和家庭健康、人寿、牙科、眼科保险等。

申请程序为现场填写申请表、笔试和体能测验，如果初试合格，将取得进入警察学院(Police Academy)受训资格。

有志担任警察之青年，请于9月28日(周日)上午九时至十时，在大学城Heman Park社区中心(975 Pennsylvania University City, MO 63130)报名参加甄选。

报名表格可至大学城网站www.ucitymo.org下载或在大学城市政府(6801 Delmar Blvd., Unerversity City)一楼人事部索取，有关详情可电询(314)505-8652。