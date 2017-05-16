来吧，让我们一起赴一场百年之约

一 兼Meramec 州立公园游记

其实选择在4月9日这一天到距圣路易斯一小时车程的Meramec 州立公园游玩纯属偶然。最早是想和朋友们一起去密西西比河边钓鱼，但接连几天大雨导致水位太高无法下竿。正好同事David向我推荐Meramec 州立公园，他说这里有山有水有岩洞，再加之我十几年前跟朋友一起去过这里野炊，对这个公园印象深刻，于是几个朋友一商量就兵分几路来到了这里。

到游客中心咨询的时候，一位女士拿着一本小册子请求加盖公园纪念章，立即引起了我的兴趣。一问才知道今年正好是密苏里州立公园依法成立100周年，州立公园管理处印发了一本100周年纪念册，就是那位女士手中的那一本。这本纪念册里有88个密苏里州立公园及其历史纪念地的介绍。有趣的事是如果你能今年在10月31日前集满88个纪念章寄回管理处，前1000名还可以获得纪念品，每位参与者都可以参加特等奖的抽奖。当即我和几位游伴就人手一册并慎重地盖了第一个纪念章。

密苏里地处美国中部，属于丘陵地带，虽无大山可攀，但有密西西比河和密苏里河贯穿其中，这两条大河在圣路易斯相遇汇成浩浩荡荡的密西西比河向南经新奥尔良流入大海。其境内山水相依，四季分明，春看山花烂漫，夏去泛舟戏水，秋日果蔬充沛，麦黄枫红，冬日白雪皑皑。当年美国的著名探险家Clark和Louis就是从密苏里州的圣路易斯出发向西而行，开发出今日美国的半壁江山。

这不，我眼前的Meramec 州立公园就是以这样的面貌出现。这座公园占地6896英亩，有密苏里卅最美丽的河流 – the Meramec经过。公园里有几条长短不一的步行道，吸引着游客走进或是五颜六色野山花烂漫的山坡；或是依旧可见冬日斑驳光秃的树林；或是悬岩绝壁的山顶。

由于我们这组人的年龄差距比较大，既有如我妈妈年近八旬的老太太，也有如小娅二十出头的美少女，公园里的电信比较差，联系信号时断时续，再加之我们是属于那种不严格的集体活动者，年纪大的7:30就出发，而我们却是9点才出发，等几方面军会合的时候已是午餐时分，民以食为天，就让野餐当成我们的第一活动好了。

虽然是在野外，但吃却是一点也马虎不得。一条淡蓝色的桌布铺在公园里的野餐桌上，食物被陆陆续续地搬上了桌：来自甘肃兰州的军香带来了纯手工制作的凉面，佐以切得细细的黄瓜丝，炸得红亮鲜香的辣椒油；来自云南的红呈上了酸辣凉粉和特制的麻辣味的调料；来自广州的林先生带来了他夫人精心打造的广式卤鸭翅；来自上海的萍带来了香甜软糯的四喜烤夫和由红红的草莓，金黄的密瓜，碧绿的葡萄搭配的香艳迷人的果盘；当然我自己也不能没有贡献，我带来了从我烹调师付陈太太学会的卤牛肉，卤鸡蛋，还有凉拌芦笋。清风徐来，我们的野餐既丰盛又美味，个个都吃得开心满意。午餐过后，太极大师林先生为我们表演了太极拳，并且教美女红，帅哥Frank过招推手；小妹妹小娅为我们即兴演唱最近热播电视剧巜三生三世》里的主题歌巜凉凉》。那天，偌大的公园除了我们，几乎没有几个游客，由着我们尽情地在这个公园的历史上留下一点喧嚣。

午餐后，我的钩鱼师付老谢，Sue，林先生，和Frank先行离开，我把妈妈安排到河边钩鱼，剩下的五位女将：军香，小娅，红，萍和我开始Hiking。我们选择了两条较短并相联的路线：Bluff view trail (1.5 miles)和River trail (0.8 miles)。

Bluff view trail是这个公园最美的跿歩路线，短短的1.5Miles的路途陡峭，两座挺拨的峭壁，山坡上开放着红的黄的紫的白的等各种颜色的小野花。最常见的是紫罗兰花（Violets），勤奋好学的小娅立即从网上查到这个花的用途，开心的是这种花不光美丽居然可以食用，当地人用她的叶子做沙拉，紫色的花瓣榨汁用作食物的天然色素。不知不觉间我们登上了山顶，所谓的山顶虽没有那种“会当凌绝顶 ，一览众山小”的气势，却也有自己的特色。山顶上有一座园顶凉亭有五个开放式的窗口，四季的景色在窗外变换着不同的景致，最适合用来照相，稍微泛黄的石头墙上仿佛在诉说着历史，我们每个人都在这样的历史窗口留下了自己的身影。极目望去，初春的树木一片嫩绿，刚刚在山脚下看到风急浪高的Meramec河此刻只是静静地流淌，无一丝急流之感。这番意境有如人生之苦痛，你离它愈近心就愈痛，远离它心痛也不复存在。转入林中，树叶刚刚冒芽，树干依旧斑驳着，时而可见的山泉水质清澈，偶尔有一两棵盛开的山茱萸惊艳着我们。两个小时很快就过去了，当我们走到与妈妈汇合的地方才发现妈妈今日战绩不佳，只钩到一条小的太阳鱼，心情不免有些失落，但看到兴高采烈的我们她也跟着开心。夕阳西下，我们尽兴而归。

晚上回家细读今天买的《密苏里卅立公园百年纪念册》，才发现密苏里州立公园依法于1917年4月9日成立，今天，2017年4月9日，正好是她100岁的生日。风景未必在别处，家门口同样有吸引人的美丽。密苏里几十个州立公园经过百年的沧桑变换愈来愈迷人，在她百岁生日之际正等待着我们去探望。来吧，就让我们一起赴这场百年之约吧。

楚江

初写于2017-4-9，完成于2017-5-16