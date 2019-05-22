桃李芬芳春满园，歌舞升平笑开颜 – 2019圣路易现代中文学校Gala汇报表演

【St. Louis Chinese American News 圣路易时报讯】

一年又一年，春天的五月里，一个学期进入了尾声。5月19日是圣路易现代中文学校本学年的最后一次教学活动，继上周小同学们精彩的Gala演出后，这周学校再次举办成人gala演出。

成人科目的教学也是现代中文学校很重要的组成部分，包括有传统舞、现代舞、声乐、太极、瑜伽、健身等等。正式表演前各班级摩拳擦掌，跃跃欲试地等待亮出了自己的拿手节目。

下午5点学校的最后一节课结束了，一楼多功能大厅顿时热闹了起来，十几张大圆桌陆续被滚进大厅，支起并铺上纯洁的白桌布；学校各位领导老师们也戴起高帽，手持大勺，貌似掌勺大厨；预订的美食阵阵飘香。

众人排起领餐长队，平时教学的场地此刻变戏法似的摇身一变成了温馨聚会的绝佳场所。

吃饱喝足，众人正相谈甚欢时，美妙的电子琴声传来了今夜无眠的动听旋律，联欢演出由叶丽老师的电子琴班正式拉开序幕。

紧接着是谢筱渝老师执教的舞蹈一班表演婀娜多姿，婉约动人的清末民初江南女子团扇舞蹈咏荷，舞蹈过后，画风转到太极三步曲：太极拳太极扇比赛套路太极拳，将中国传统的太极功夫表现得淋漓尽致。

传统太极后，吴靓洁和孙玉婷两位灵动美女的现代爵士舞让人耳目一新，充满动感活力。

此后胡彤老师执教的声乐一班和二班分别表演各自的演唱节目荞麦花开和盛世田园，不同风格的歌曲，学员们掌握的非常娴熟，优美动听，使人如沐春风。

中文学校长江艺术团所属的综艺团，舞蹈团，合唱团，受邀分别表演了广场舞张灯结彩，舞蹈山花烂漫，和歌曲半个月亮爬上来等，艺术团的参与将节目的艺术档次，提上了一个新的高度。

随后两位拉丁舞老师吴雅敏和叶莺老师执教的班级同学分别表演了风格迥异的拉丁舞及肚皮舞，美女们异域风情的表演展示了中文学校在传播中华文化的同时，也敞开怀抱，汲取异族文化的优秀。

卡拉OK俱乐部的表演唱节目相亲相爱一家人，最好地诠释了当晚的联欢场景，学校里在座的每一位，我们都是相亲相爱的一家人。

节目表演在谢老师成人舞蹈二班的众男女欢快舞蹈维吾尓族天山之春中接近尾声，但晚会的快乐仍在持续，拔河比赛让所有人离开座位，使出浑身吃奶的劲，快乐地和一根大粗绳较蛮劲，无论输赢，大家都领到了参与奖小礼品。

值得一提的是晚会的主持人朱晓东和任丽丽两位轻松诙谐的幽默风格将晚会的各种节目游戏抽奖采访等活动有机结合张弛有道地掌握着晚会的节奏，保证了晚会的成功圆满。

晚会结束了，许许多多幕后工作人员默默地奉献着自己的时间与精力，大家的共同努力，让中文学校的2018-2019学年划上了一个完美的句号。祝愿圣路易现代中文学校越来越好！学员们的生活越加丰富多彩！

（组稿 黄倩 摄影 任南）