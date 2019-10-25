【周密】

在今年中文学校举办的中秋歌舞晚会上，我最喜欢的节目就是梁谢筱渝老师和我的好朋友廖美伊一起表演的舞蹈“梦中的额吉”。

额吉是蒙古语的“妈妈”。舞台的灯光打在白衣少女身上，小小的她，轻轻地哭泣，她想妈妈了，哭着哭着就睡着了。她做梦了，她又回到了从前，开心地到处玩，玩累了回到家，看到妈妈在挤牛奶，做家务。于是小女孩赶紧帮妈妈一起挤牛奶做家务。妈妈和女儿有说有笑地干着活。母女俩在一起好开心啊。

快乐的时光总是短暂的，不久，小女孩醒了，妈妈又不见了，原来这只是一场梦。她不想醒过来，她要继续睡，因为只有在梦里才能看见妈妈。

当穿着红裙的谢老师在舞台中央连续转圈的时候，现场掌声雷动，谁能看得出来身轻如燕的谢老师已经七十岁了呢？

在这个舞蹈中，谢老师编排了一系列有蒙古舞特征的比肩，腾空，下腰和旋转动作，真是美轮美奂，妥妥的视觉盛宴。

谢幕的时候，观众的掌声一直不断，我被感动得流泪了，我想我是真的看懂了这个舞蹈，这就是艺术的魅力吧。

我猜想谢老师在舞台上时也在想她在佛罗里达的儿子，本来谢老师要去儿子那里参加生日宴的，为了这台节目，她只能把对儿子的爱释放在舞蹈里了。

今年的晚会节目丰富多彩，不但有唱歌跳舞，还有小品和乐器演奏。尤其惊艳的是那个小号表演。在演出之后与主持人的互动中，演员说吹乐器对肺活量帮助很大，他在现场一口气吹的那个音快把我憋死了。看来我虽然已经吹了三年的笛子，肺活量跟专业演员比，那还是差太远了。

那个小品的笑点应该很多，但我听得懂的不多，所以我知道我学习中文还任重道远，继续努力吧。

非常感谢中文学校组织了这场精彩的“金秋华夏夜”，让我度过了一个难忘的晚上。