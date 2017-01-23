邬成香

邬成香，江西省歌舞剧院副院长、江西省音协副主席、享受国务院特殊津贴专家、国家一级演员。师从于我国著名声乐教育家金铁霖先生，被称为“红土地的百灵鸟”，是人民喜欢的歌唱家。

邬成香的艺术成功之路并非一蹴而就，而是用汗水铺成的。在演出实践中，多次参加各种重要演出， 1990年获得了“五洲杯全国青年电视大奖优秀歌手奖”，1993年中央电视台“正大综艺”100期担任嘉宾并独唱“老表、老表”、首期“东西南北中”开播嘉宾，1996年在北京民族文化宫举办个人独 唱音乐会，2004年参加中华人民共和国第五届农运会闭幕式大型文艺晚会演出并演唱《好日子》，2006年再度在南昌举办个人独唱音乐会，先后多次参加省委、省政府组织的大型重要演出及春节团拜演出，江西省歌舞剧院五幕原创民族歌剧《回家》演 出共计81场，并荣获第十三届文化部精神文明建设“五个一工程”优秀节目奖及第五届江西省艺术节玉茗花大奖。2015年应邀参加联合国教科文组织举办的“和平之声”演唱会。

在长期从事艺术生产的组织工作和演唱专业中，邬成香一直奋斗在演出的第一线，坚守在艺术岗位，演唱过的大、中、小作品数以百计，演出场次超千场，她清新、亮丽的歌喉和独特的演唱风格受到同行艺术家的首肯与社会各界的盛赞。

蔡拯

蔡拯，江西省歌舞剧院副院长；国家二级演奏员；中国竹笛专业委员会常务理事；江西省音乐家协会理事；江西省竹笛专业委员会副会长。

七岁跟随外祖父中国著名笛子演奏家、教育家、笛子大师赵松庭先生开始系统学习竹笛艺术。1998年-2000年间师从于著名笛子演奏家俞逊发教授进一步深造.

主要获奖成果：

1993 年获得江西省首届器乐比赛演奏一等奖，2004作品《快乐的小驼螺》获得全国第十三届“群星奖”评比江西省选拔赛江西组作品一等奖，同年获得由文化部举办的全国器乐大赛专业青年A组优秀演奏奖，2005年获得第六届江西省音乐舞蹈节演奏一等奖；作品笛子与提琴的对话《春之韵》创作二等奖；民乐合奏《茶山乐》创作二等奖，2014年参加江西原创民族歌剧《回家》获得中宣部“五个一”工程优秀作品奖。

杜欢

杜欢，国家二级演员，音乐学硕士研究生, 现任江西省歌舞剧院副院长，是中国戏剧家协会理事、中国音乐家协会会员、江西省戏剧家协会常务理事、江西省音乐家协会理事，江西省宣传思想文化系统“四个一批”人才。

2015年他主演歌剧《回家》获中国戏剧表演艺术最高奖——第27届中国戏剧“梅花奖”。曾主演过《深山含笑》、《城乡圆舞曲》、《三杯酒》、《饭梢情》、《砸锅卖铁》、《好乡亲》等多部原创剧目连续获江西省第三、四、五届艺术节表演一等奖；并在全国小戏小品展演、中国长江流域戏剧比赛、江西省汤显祖戏剧节上荣获一等奖。在全国、全省歌唱比赛中获奖20余项。曾被中央文明办授予中国好人榜之“敬业奉献好人”称号。

席文静

席文静，优秀青年歌手，音乐学学士学位，江西省歌舞剧院独唱演员，是江西省音乐家协会会员。

2015年参加原创民族歌剧《回家》，饰演文竹一角色，曾在2008年参加江西省青年歌手大奖赛荣获金奖，2010年荣获江西省艺术节民族组一等奖，同时获得原生态组合一等奖，2014年由江西选送参加全国文华奖比赛，2016年参加文化部举办中国艺术节展演及比赛，并曾多次参加省内外大型演出活动。

晚会具体票务方式和演出地址见下：

时间：2017年2月4日晩 (6:00 Reception, 7:00 演出开始)

地点：Lindenwood’s J. Scheidegger Center For The Arts

2300 W Clay St., St Charles, MO 63301

票价：$50， $20， $10

票务：刘双秋 (636-579-9242）

陈璐 (636-751-9603）

(春晚筹委会)