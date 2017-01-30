由江西省文化厅 江西省外事侨务办公室、中华人民共和国驻芝加哥总领事馆主办；圣路易中华文化中心及圣路易长江艺术团承办；圣路易中国人协会、密苏里北京人协会、圣路易现代中文学校、圣路易斯中文学校以及圣路易中华文教服务协会协办的“欢乐春节、美丽江西”圣路易斯2017年春节晚会将于2月4日（星期六）晚在西郊圣.查尔斯的Lindenwood University Arts center 隆重登场。

这台春晚除有江西艺术团的艺术家表演精彩的歌舞、杂技、器乐节目外，圣路易长江艺团胡彤、吕海生、圣路易现代中文学校舞蹈班及长江艺术团首届器乐大赛的两位获将者也将与来自祖国的艺术家同台献艺，表演四重唱、舞蹈与钢琴、小提琴独奏。

胡彤 圣路易长江艺术团合唱团团长，女高音歌唱家。胡彤女士毕业于杭州师范大学音乐学院，主修声乐。师从著名的声乐教授曾宪恩。毕业后从事音乐及声乐教学工作。曾获浙江省教师声乐大赛第三名。来美后，多次在各地举办的华人声乐比赛中技压群芳, 1999年曾获美中区华人歌唱大赛第一名。同年获全美华人歌唱大赛优秀奖。胡彤女士的歌声甜美大气，音质清亮婉转。她的高音部轻松而嘹亮，常常给人带来意外的惊喜。她在乐句处理上的流畅，换声点的转换自如，连同歌唱线条的完整，使得一首歌唱罢，常让人回味无穷。她的演唱一直为当地华人晚会上最受欢迎的节目之一。

胡彤女士自2005年开始在圣路易现代中文学校教授声乐。她的学生中有儿童，也有成人。通过胡彤老师的指导，学生们在演唱技巧和表演能力上都有了不同程度的提高。深受学生们的喜爱。经过多年的教学积累，胡彤女士已是桃李满天下。除教授声乐以外，胡彤女士还兼任圣路易斯中国人协会理事，组织并参与了当地的各种大型华人活动及晚会。并多次举办音乐讲座和各种类型的音乐会。

吕海生 圣路易长江艺术团团长，活跃在社区的民间男高音歌唱家。吕海生先后在华盛顿大学、明尼苏达大学获得硕士学位和博士学位。在明尼苏达期间与其他两位同学创立了明华合唱团并任第一任团长； 在普渡大学作博士后期间创立了普渡大学学生学者合唱团并任第一任团长；在贝勒医学院作博士后期间加入休斯顿黄河合唱团， 后担任副团长。在圣路易工作16年间，积极参与本地中国人社区各项活动，多年来一直担任圣路易中国人协会艺术组组长，负责组织策划每年春节晚会及中秋晚会等各项文化项目，积极参与筹办植物园每年一度的中华日文化演出活动，促进了社区各族裔间文化交流，活跃了本地的文化生活，增进了友谊。2014年与本地文化公司联手筹办了《百年影视歌曲演唱会》， 担任总负责，联合周边文艺社团及专业歌手加盟，取得了成功。吕海生的嗓音高亢嘹亮，富有感染力。

今年春晚，吕海生、胡彤将与江西艺术团的杜欢、席文静共唱一首“父亲的草原母亲的河”

Jerry Chang，9岁，四岁开始学鋼琴。曾在2013，2014年密苏里州钢琴比赛获第一名，2016年在SIUE钢琴比赛8到10年龄组获第一名，并在圣路易长江艺术团器樂比赛中获第三名。2016年11月获得了Alton交响乐团协奏曲比赛的Guild Award, 2017二月將与其交响乐团合作表演。最近，Jerry 已入選美國國家電台NPR的”From the Top”試演决赛。他是Webster University Community Music School 的 G. A., Jr. and Kathryn M. Buder Foundation 和Courtney Memorial Artistic Merit 奖学金获得者。Jerry 将在春节晚会上弹奏著名的钢琴曲“云雀”。

Rebecca Lang，14岁，五岁开始学习小提琴，現师承聖路易交響樂團第一小提琴手強箫箫女士。她于2013加入韦伯斯特大学青年音乐学院青年乐团，并获年度圣路易斯弦乐奖学金，2014-2015年，是该樂團首席。2015年作为小提琴獨奏与樂隊演奏了“Schindler 的名单”。 同年，十二岁的Rebecca加入圣路易斯交响乐团青年交响乐团。2016年参加圣路易斯长江艺术团器乐比赛荣获三等奖。Rebecca 在春晚将表演小提琴独奏“梁祝”。

圣路易現代中文学校舞蹈班：由圣路易斯著名舞蹈老师梁谢筱渝指导的现代中文学校舞蹈班的姑娘们将在鸡年春晚表演维吾尔族舞蹈“丰收时节”。这个舞蹈表现了一群美丽的维吾尔族姑娘在金风送爽、瓜果飘香的葡萄丰收季节里，载歌载舞，采摘果实的欢悦情景。舞蹈呈现了天山南北一片繁忙丰收景象，姑娘们丰收的喜悦伴随着辛勤的汗水，让整个舞蹈生气勃勃。举手投足之间姑娘们的热情奔放，幸福喜悦的情感，贯穿融入在整个舞蹈中。梁谢筱渝老师早年是国内广州军区战士歌舞团的著名舞蹈演员。多年职业舞蹈家生涯造就了谢老师刻苦，认真，严谨的风格。俗话说“名师出高徒”，在谢老师的严格要求下，舞蹈班的这群小姑娘为了练好“丰收时节”这个舞蹈，不知吃了多少苦，流了多少汗。领舞柳闻莺苦练旋转技巧，摔倒了再爬起，从开始只能转八圈到现在可以轻盈地转上十八圈。几个月下来，姑娘们的舞技越来越娴熟，舞姿越来越优美。希望这个舞蹈能给圣路易父老乡亲带来美的享受。

晚会进入倒计时，现还有少量余票。具体票务方式和演出地址见下：

时间：2017年2月4日晩 (6:00 Reception, 7:00 演出开始)

地点：Lindenwood’s J. Scheidegger Center For The Arts

2300 W Clay St., St Charles, MO 63301

票价：$50， $20， $10

票务：刘双秋 (636-579-9242）

陈璐 (636-751-9603）

(春晚筹委会)