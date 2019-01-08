上周末的气温回暖，春天的脚步也渐渐到来。在这辞旧迎新，举家欢乐的日子里，2019圣路易斯春晚筹委会委员们又在为大家文化年夜饭辛勤地做准备了。场地、效果、剧务、宣传、印刷等等，大家忙的不亦乐乎。

今年圣路易斯春节晚会将于2月11日晚在韦伯斯特大学Performing Center 隆重推出。

这次晚会由韦伯斯特大学孔子学院、圣路易中华教育文化中心主办，节目形式多样，内容精彩丰富。除了歌、舞、器乐外，主办方还特地从国内请来深受圣城广大群众欢迎的顶尖杂技演员表演的精彩杂技节目。

协办单位还有圣路易长江艺术团，圣路易斯华助中心，圣路易斯文化中心，密苏里北京人协会，中华文化教育服务协会等等。

此次晚会场地韦伯斯特大学剧场造型新颖独特，音响灯觉光效果均称上乘，观众在此欣赏春晚堪称享用一场视觉盛宴。

1月6日（星期日）起在现代中文学校正式对外售票。后期晚会的报道和介绍我们将紧密跟踪，具体的演出和票务信息请参见下面:

时间：2019年2月11日晚7:00

地点：韦伯斯特大学艺术中心

Loretto-Hilton Center

130 Edgar Rd, Webster Groves, MO 63119

票价(Tickets): $50（VIP), $25, $15

联系电话:

刘双秋(Melody): 636-5799242



(2019圣路易斯春晚筹委会)