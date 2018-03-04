欢欢喜喜过大年 一 记圣路易中文学校2018年春节联欢晚会及谢师宴

一年一度的圣路易中文学校春节联欢晚会及谢师宴于2月25日晚5时在京园宴会厅隆重举行。中文学校的老师学生教职员工和学生家长们200多人身穿节日盛装欢聚一堂，热热闹闹，围在一起，欣赏舞狮，观看精彩的歌舞表演，吃了一顿一生最大的年夜饭。联欢晚会还有抽奖活动，为大会带来热烈的节日气氛。

当天下午二点多钟，由鲁植老师及秀清领队的三个摄影班的同学们陆续到达会场帮忙挂起摄影作品，画画班的作品，布置全家福照的摄影棚和灯光。今年布景由学校服务多年的资深义工王津海亲自从中国背来。专业的灯光、专业的背景加上我们学校摄影班老师鲁植老师亲自掌鏡，老师的高徒袁伟作助手，亲临指导大家的站姿、表情，这全家福照呀自然是专业级的啦！

6：30, 晚宴由中文学校舞狮队表演拉开了序幕，领队刘广华，舞狮队队长刘睿杰带领小队员们舞动狮子活泼可爱热闹进场，每桌家长赠送红包给小狮子，让孩子们体验过中国新年收红包的传统习俗。

晚宴由王玉老师、徐旭主持，校长陈璐女士致辞：春节晚宴不仅仅是庆祝中国新年，而且还是感谢我们的老师和员工的一个晚会，感谢在座的中文老师们和课外活动老师们这一年来为我们中文学校的付出，感谢学校的职员和董事历年来给中文学校的无私奉献, 感谢历年来为中文学校无私奉献的学生家长、义工团队以及捐赠者们和他们对中文学校的大力支持。感谢京园蔡老板为中文学校捐款，感谢台前幕后所有工作人员的努力和付出。

应邀的嘉宾有德高望重的戴庆龄老师，世界日报记者周密，在聖路易斯市的历届校长：胡亚华，程宝珠，冯咏梅.。为中文学校捐款的嘉宾吴杰,曹晓曦夫妇；马河钟、陈月夫妇。

年夜饭由京园餐厅特意制定的新春套餐，过的是老习惯展的是新画卷。晚会节目丰富多彩，有独唱，太极十八式，尊巴舞，旗袍秀，健身舞，画展和摄影展。

王申老师独唱《龙文》，歌中唱到：深爱这土地丝路到敦煌，先人是炎黄，子孙血一样。旋律优美，传承国学。同时也唱出了海外华人赤子之心的情怀。太极班表演的太极拳是晚会的保留节目，一招一式看似简单却饱含着表演者们的汗水和功底。

舞蹈班表演旗袍秀，指导老师何江英。表演者是中文学校的家长一群美丽年轻的妈妈们，身穿漂亮的旗袍，表演传统味道十足的旗袍舞蹈和旗袍走秀。旗袍作为中国女性的传统服饰，更是中国传统文化的一部分，被誉为中国国粹的女性国服。在月下荷塘的优美的音乐伴奏下仿佛一幅夏日里荷塘月色的动人画卷散发着荷花淡淡的香，表演者的每个动作和表情细致入微,画面美不胜收。

尊巴舞蹈由田静老师的尊巴班表演，’尊巴”一词起源于哥伦比亚，意思是欢乐地快速移动，这种健身形式融合了各种南美舞蹈的舞步和节奏，节奏感鲜明，属于老幼咸宜的运动。

王玉老师的独唱《难忘今宵》，这首饱含情感的歌曲道出了盛宴将散深情告别的真挚祝福，表达了对来年在相会的期盼和良好祝愿，唱出了大家心中的喜悦和祝愿，按理说最后压轴嘛，可是…。

今年另有一出压轴戏给大家带来了惊喜和收获，羽毛球班的健身舞一小苹果，快速节奏的音乐响起晚宴气氛立刻高涨起来，强劲有力的舞蹈动作随着音乐让辣妈、帅哥们表现得淋漓尽致。现场观众被热情洋溢充满活力的气氛吸引着也上台起舞热闹非凡。主持人徐旭，一曲舞完，诗性大发，赋诗一首：

忆秦娥 贺中文学校春节晚会

又一冬，蹉跎岁月太匆匆，

太匆匆，残阳飞雪，何日花红?

待到新年正月正，举杯同庆笑春风，

笑春风，一坛老酒，十里欢声。

祝福每个家庭新春快乐吉祥如意。祝愿聖路易斯中文学校这个大家庭在新的一年里更美好

(报道: 聖路易斯中文学校杨小敏 摄影: 鲁植及摄影班同学)