欢迎移民、难民 国际嘉年华会 展圣路易风采

数万人涌入Tower Grove公园 族裔融合文化交流

【圣路易时报讯】由圣路易国际机构 (International Institute) 主办之第十六届圣路易国际嘉年华会 (Festival of Nations) 8月26、 27日连续两天在Tower Grove公园盛大举行，这是圣路易地区一年一度最大型之族裔融合、文化交流之嘉年华会。





圣路易市市长Lyda Krewson在26日上午十一时的开幕式上致词表示，圣路易欢迎来自全世界各地的移民、难民，欢迎大家到圣路易落地生根共同繁荣兴盛圣路易。





代表圣路易地区欢迎和照顾移民、难民成为新美国人的主办单位圣路易国际机构总裁Anna Crosslin在开幕式中指出，圣路易是一个多元文化融合的城市，各族裔相处融洽，国际机构自1919年成立以来一直肩负着协助移民、难民成为对美国、对社区有生产力、有价值的新美国人，大家手携手努力，谱出成功的故事。

今年的大型嘉年华会共有来自不同族裔的28个社区摊位、34个文化摊位及高达45个饮食摊位，到了这里，几乎可以品尝到全世界各国不同风味的美食和欣赏不同族裔文化表演。

圣路易华裔社区参加嘉年华会的学校社团有：圣路易现代中文学校、国际少林武术中心、台湾之友会等

圣路易知名的首都餐厅(Hot Wok Café)在会场的美食摊位推出该店招牌干烹鸡，另有左宗鸡、炒米粉、春卷、锅贴、奶茶、水果冰沙等特色餐饮，大受游客欢迎。

此外，今年大会架设了四个表演舞台、一个世界运动和游戏区，充分让不同族裔的表演团队在各个舞台上淋漓发挥族裔特色和风采，整个公园就像一个缩影的小世界，音乐声、欢乐声、歌舞声，声声不断。