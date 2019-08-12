欢迎芝加哥总领馆边志春副总领事一行莅临圣路易斯暨圣路易斯-南京友好城市图片展开展

【St. Louis Chinese American News 圣路易时报讯】

8月9日的圣路易斯仍然炎热。来自芝加哥总领馆边志春副总领事，证件组龚飒组长，侨务组卢晓晖组长协签证组一行8人，放弃了个人的假期，风尘仆仆的从芝加哥赶到圣路易斯为密苏里及周边地区的侨胞和友人们进行护照、旅行证、养老金的申请及领保等服务。

这次服务得到了圣路易华助中心和北京人协会大力支持和协助，经过现代中文学校校领导黄颖文、朱一民、张丹缨和其他志愿者们的精心准备和细心清理，这次签证服务被安排的井井有条。

申请人从一进门开始，大厅等待，材料准备，照片拍摄，材料复核，耄耋服务，到签证办理，领保服务等等安然有序。

一大早来自四面八方申请签证服务的近百人已经等候在圣路易现代中文学校的大厅里。签证组的组员以及学校的组织者和志愿者也早已准备好，随时服务于侨胞们。

圣路易斯的义工团队非常有经验，准备充分，整个服务活动安排的紧凑有序，场所里人流熙熙攘攘，但是工作进展的有条不紊。在大家的努力下，总领馆签证组全天服务了包括远从田纳西赶来的300多位申请人。一天的辛苦，身体虽然疲惫，但是大家也充满了收获感。

上午10:30，在中文学校朱一民，黄颖文，张明惠的引领下，边志春副总领事，卢晓晖领事来到了学校大厅，和圣路易斯-南京友好城市协会Neal Perryman，Joel Glassman，戴庆龄，施航，Richard Vann，楼光宇，陶秦及韦伯斯特大学孔子学院李淑萍等等一并正式揭开由圣路易中华教育文化中心和圣路易斯南京友城协会共同主办友城南京图片展。

作为中美之间第一对友城，两城关系已经历经了40年。友城协会的戴庆龄博士和施航分别就两城友谊的历史渊源及南京的风景名胜和发展风貌以及南京的非遗文化秦淮花灯给客人们进行了详细的介绍。

今年是两城关系正式建立40周年纪念，圣路易斯群众还对南京市文化团在4月中华日上精湛的表演记忆犹新的。金秋的10月圣路易斯也将派出数十人的政府、商贸、文教、旅游代表团访问南京并给圣路易斯人民送给南京人民的雕塑礼品揭幕剪彩。祝愿两城友谊地久天长。

此行边志春副总领事表示，海外华人是中美关系发展的友好使者，也是两国友谊的桥梁纽带，圣路易现代中文学校的良好发展更是给周边华人提供了一个重要的活动平台。她和大家一样期待两国相好发展，为推动中美友好合作和华人社区发展与大家需要共同努力。

（圣路易现代中文学校撰稿 施航 摄影 黄颖文）