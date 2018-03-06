古人说正月十五是一年中最热闹的节日。春节除夕，虽为隆重，终是在家祭祖、拜年、夜宴。只有元宵节才是人们解除种种束缚尽情狂欢、享受自由和快乐的日子。对生活的一切美好愿望都包涵在那甜甜圆圆的元宵里。

为了能让在美国出生的孩子们感受到春节浓浓的年味和中国的传统文化，二零一八年三月三日傍晚，圣路易现代中文学校PTO联合中文学校和才艺学校特为孩子们准备了一场别开生面的闹元宵晚会。晚会上孩子和家长们身着唐装，尽情地欢笑；快乐地歌舞；开心地游戏；细细地品尝煎水饺和甜麻团等中国的传统美食。

伴随着孩子们的欢声笑语，圣路易现代中文学校才艺学校的“王牌”主持人朱晓东校长和中文老师李赛男宣布文艺演出正式开始。

首先，由总校长黄颖文和中文学校校长张明惠向参加晚会的全体小朋友和他们的爸爸妈妈、爷爷奶奶、外公外婆们拜年，并感谢他们对学校举办传承中华文化和感受中华文化活动的支持。

接下来，由张维老师带领学前班的十几位小朋友也给来宾们送来了新年贺词，小朋友们表情丰富、一人一句没有重复，把最美好的祝福送给在座的每一位朋友，也给来宾们带来了惊喜。

胡彤老师指导的声乐小班为大家演唱了《卖汤圆》和《新年好》更给晚会增添了节日的气氛。

阎明老师指导的《儿童歌曲联唱》给大家带来一片欢笑。

付薇薇老师指导的舞蹈《妞妞乐》淋漓尽致地表现出孩子们过年时的顽皮和喜悦。

胡彤老师指导的组唱《冰糖葫芦》把大家带回对冰糖葫芦那酸甜冰凉的无限回味之中。

金兆伟老师指导的中华武术《拳术》赢得了观众的声声喝彩。

付薇薇老师指导舞蹈《傣源》展示出浓郁的傣族风情，赢得了观众们热烈的掌声。

一次次激动人心的抽奖活动不断把晚会推向高潮，给参加晚会的朋友们留下美好的回忆。

表演结束后，小朋友们又兴高采烈地投入到丰富多彩的有奖游戏中：猜谜语、钻杆、抢椅子、贴鼻子、夹玻璃球、呼啦圈、投乒乓球、背靠背夹球跑、钓鱼和保龄球。小朋友们拿着做游戏赢来的奖品笑着、叫着、跳着，晚会大厅中一片欢声笑语。

观花灯猜灯谜是元宵节的传统节目。虽然我们在海外资源有限，没有花灯可观，但猜灯谜的游戏却深受大家喜爱，大家争相竞猜，把魏婕姝老师精心准备的119个灯谜全部猜完。

有位朋友被一个灯谜难住了，当场没有猜出，晚会结束后在回家的路上还一直念念不忘，回到家后继续想，一觉醒来豁然开朗想到了答案。

晚九点闹元宵晚会圆满结束了。小朋友们依依不舍、意犹未尽。晚会中祥和欢乐的节日气氛令来宾们流连忘返。

喧闹的大厅渐渐地恢复了宁静。PTO的义工们却留了下来，把学校晚会大厅的每一个角落都打扫整理得干干净净。

圣路易现代中文学校为让孩子们能够感受到中国节的节日气氛和文化已连续五年成功地为孩子们举办了闹元宵晚会，并且好评如潮，已成为圣路易现代中文学校一个弘扬中华文化的品牌活动。每次晚会的成功都凝聚着筹委会、义工和老师们的默默付出和无私奉献，还有京园餐厅多年来对圣路易现代中文学校给予的支持和帮助。

正是有了无数热爱中华文化，愿为弘扬中华文化而努力的朋友们的大力支持，圣路易现代中文学校才会越来越生机勃勃，成长壮大。中华文化之花也渐渐地在我们的孩子们的心中扎根、发芽、开花、发扬光大。

（摄影：唐志文 叶威）