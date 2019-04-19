民族花开丝绸之路 – 中华日室内剧舞台统筹人张欣谈今年室内剧

【St. Louis Chinese American News 圣路易时报讯】

春去春又来，一年一度的中华日踏着春天的脚步就要到了。很荣幸今年能够担任中华日室内剧的统筹。

今年的主题是以古丝绸之路为主线，从丝绸的产地江南到新疆西域，重点介绍了汉族，藏族，维吾尔族的民族文化与风土人情。从接手工作以来，总体的感觉是忙碌且充实，我们室内剧的团队团结，高效，和谐。

谢老师的严谨敬业，陈茵的思路敏捷，唐志文叶威两位大师的艺术才华和精益求精，朱晓东的诙谐幽默和处事不惊的风格，深深地感染了我，让忙碌琐碎的工作变得有趣而有意义，一台节目凝聚了所有人的心血，主题策划，节目编排，视频制作，还有王宁平老师优美的中文撰稿，刘敏精准的英文翻译，黄颖文董事长的节目单设计。

特别要提到的是我们的两位主持人，居涛沉稳机敏，和乐康妮这位美国土生土长的‘中国通’的首次合作一定会是本场节目的一大亮点。

下面是室内剧的部分创作和工作人员的感受：

梁谢筱渝（室内剧总导演）：

今年的室内剧将延用讲坛的形式宣传博大精深的中华文化和丰富多彩的民俗民风，中国舞是中华文化不可缺的一部分，为了发挥自己的舞蹈专長，决定用几个民族特有的舞蹈肢体语言来表现人们的情感和介绍各民族的风土习俗。今年适逢中美建交40周年及聖路易 – 南京友好姐妹城市缔结40周年，因此就從远古的丝绸之路打開中國對外開放門戶開始講述，通过新疆舞的热情奔放、清末民初江南美女优雅舞歩和特色絲绸服饰以及西藏风俗介绍，逐一展示民族文化。並通过歌曲“友谊地久天长”紧扣主题，既宣传了中华文化习俗，又唱响了人民的友谊……

朱盛华（《天山之春》舞蹈演员）:

跟谢老师学习民族舞多年，参与了许多次CCD的演出，今年再次有幸参加谢老师成人舞蹈《天山之春》在室内剧的演出，感觉既光荣又激动，维吾尔族人热情奔放，能歌善舞，《天山之春》舞蹈展现了经过漫长冬日，春天来到天山脚下，维吾尔男女青年在一起的欢乐场景，谢老师花了许多心血为我们排这个节目，我和我的同学们也一定努力跳好这个舞蹈，不辜负老师的期望和付出，同时，我们为能给社区多元文化的发展尽一份微薄之力而自豪。

黄倩（《咏荷》舞蹈演员）：

作为一个业余的舞蹈演员，参加中华日的室内剧表演已经有七八年了，今年与以往最大的不同，对我来说是有家乡南京的参与，今年是南京和圣路易姊妹城市结交40周年，我作为一个南京人感到非常骄傲，尤其能够参加这个表现家乡江南女子的团扇舞蹈，把清末民初的江南女美丽善良温婉又活泼灵动的一面展示给美国人，这是我随谢老师习舞多年来，极喜欢的节目之一，也希望大家能够喜欢我们的节目。

这一次以统筹的角色参与室内剧，给了我一个极好的机会可以近距离的看到所有演职人员的努力；特别需要感谢的是所有的幕后志愿者，他们做后勤，做舞台，做视频，观众见不到他们在台上的表演，但是每一个精彩的瞬间都离不开他们的能力。我们的演职人员，是今年中华日数百人志愿者中的一部分，他们来自不同行业，有医生，律师，工程师和科学家，因为我们大家的共同努力，一台精彩纷呈，寓教于乐的节目即将展示给观众，让我们一起拭目以待吧。

Everlasting Friendship 室内剧将在 Shoenberg Theatre 出演四场，周六及周日1点和4点，请大家关注。