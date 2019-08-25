民族风 • 力与美 微微舞蹈 燃爆圣路易斯国际嘉年华

圣路易斯地区一年一度最大型之族裔融合、文化交流嘉年华会

【圣路易时报讯】由圣路易斯国际机构 (International Institute) 主办之第十九届圣路易斯国际嘉年华会 (Festival of Nations) 8月24、25日连续两天在Tower Grove公园盛大举行，这是圣路易斯地区一年一度最大型之族裔融合、文化交流嘉年华会。

国际嘉年华开幕式前邀得圣路易斯微微舞蹈工作室表演四个新编中国民族风舞蹈，展现力与美，惊艳全场，获得满场掌声。

圣路易斯地区欢迎和照顾移民、难民成为新美国人的主办单位圣路易斯国际机构总裁Anna Crosslin在24日上午十一时的开幕式中指出，今年是圣路易斯国际机构成立一百周年，也是国际嘉年华第十九年举办，国际嘉年华是圣路易斯地区最大型之多元族裔文化嘉年华活动，充分展现出圣路易斯地区移民社区的活力与热情，是圣路易斯地区特色。

Anna Crosslin表示，国际机构自1919年成立以来一直肩负着协助移民、难民成为对美国、对社区有生产力、有价值的新美国人，大家手携手努力，谱出成功故事。

圣路易斯市长Lyda Krewson, 圣路易斯郡郡长Sam Page代表Ethel Byndom出席了24日上午十一时的开幕式。市长Lyda Krewson市长在开幕式上致词表示，移民造就了圣路易斯新风貌、新成就，圣路易斯欢迎来自全世界各地的移民、难民，欢迎大家到圣路易斯落地生根，共同共同创造和谐美好圣路易斯社区，繁荣兴盛圣路易斯。

国际嘉年华主要赞助单位富国银行捐赠美金三万元支票，由国际机构总裁Anna Crosslin代表接受。

今年的大型嘉年华会共有来自不同族裔的23个社区文化摊位、24个赞助摊位及高达48个饮食摊位，到了这里，几乎可以品尝到全世界各国不同风味的美食和欣赏不同族裔文化表演。

圣路易斯华裔社区参加嘉年华会的学校社团有微微舞蹈工作室-Wei Dance、圣路易斯现代中文学校、国际少林武术中心、台湾之友会等。

圣路易斯知名的夏威夷健康特色餐饮PokeDoke餐厅结合前首都餐厅(Hot Wok Cafe)中式美食，在会场美食摊位推出招牌干烹鸡，另有左宗鸡、春卷、锅贴、奶茶、水果冰沙等特色餐饮，大受游客欢迎。