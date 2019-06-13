永别了，青青草地上的那抹亮丽倩影

【St. Louis Chinese American News 圣路易时报讯】

Ada的离去，让人震惊，让人痛惜，让人难舍!

初识Ada,是在2017年暑期少年形体训练班的结业表演上。仅仅五次课，Ada以她精湛的专业特长和耐心施教，巳经完完全全地捕捉了孩子们的喜爱。而家人们则从孩子们的表演中，不仅看到了孩子们自信心和身姿的变化，更是甘心情愿地迎来一位美丽良善的朋友！

Ada Yim本是一名成功的国际资深模特。她来圣路易斯市时间虽然不长，却一直尽心尽力，愿以自己在模特时尚界的特长、经验及人气，为丰富华人生活以及中华文化的宣传及推广作贡献。Ada不仅在现代中文学校首开孩子及成人模特训练班，从基本的站姿立态开始，到T台的走步，耐心细致地进行指导，逐步培养大家对模特行业的兴趣。而且在华人微信圈建立多个时尚健康俱乐部，从日常的穿衣打扮着手，一起讨论服饰的搭配，风尚的追逐，饮食的健康。让大家于不自不觉中分享了美的理念，提高了美的欣赏力。

Ada 还热心组建了华人模特队，花费了许多时间和精力联系商家，赞助商，精心策划和组织了多次服装表演及各种时尚活动。在活动中，Ada甘居幕后，从化妆，选衣，到精神鼓励，事无巨细，为大家细心服务，务求尽善尽美。华人社区中，凡是与Ada有过接触的，都能深深地感受到她温暖的心意和友情。

Ada的离去，是圣路易斯华人社会的重大损失。她的美丽笑颜，优雅高挑身影，以及她对生活的热爱态度及丰富时尚理念，将被我们深深怀念。

丽人风度翩翩，笑意嫣然，渐渐远去……

愿Ada在天国安好，继续美丽，永葆那一抹亮丽倩影……

Ada的葬礼时间与地点：

Saturday June 15, 2019 10AM

Armbruster Chapel, 6633 Clayton Road

Ada的学生及朋友在现代中文学校建立了永恒纪念帐号：

www.gofundme.com/ada-yim-memorial-fund

(供稿: Jin Zou (阿瑾))