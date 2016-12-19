波音公司和圣路易斯的一段历史情仇

波音圣路易斯国防部门总部将前往华府特区

【圣路易时报讯】就在20年前的现在，1996年总部设在西雅图的波音公司国防部门宣布将收购总部设在圣路易斯的麦道公司(麦克当劳道格拉斯公司)，2001年波音公司将公司总部迁往芝加哥，如今2016年12月，波音公司宣布将设在圣路易斯的国防部门总部迁往华府特区，以接近权力中心。

在此同时，波音公司也宣布从南加州转到圣路易斯500个工程和财务方面工作机会，安定圣路易斯军心，然而大约十二名高层管理人员，包括波音国防部门执行长Leanne Caret及近50个管理阶层人员将被迁往华府特区。

据了解，波音圣路易斯国防部门执行长Leanne Caret将于明年1月3日起在波音公司维吉尼亚州阿灵顿办公室上班，并住在华府地区，她将同时兼顾阿灵顿和圣路易斯两地业务。 Caret执行长强调在圣路易斯营

运一切照常，没有改变。

波音公司目前在圣路易斯共有一万四千五百人。当初20年麦道公司的员工人数为二万三千人。

上周总统当选人川普抱怨由波音公司承包的空军一号专机造价太贵，波音公司将该公司国防部门总部迁到华府地区与这个消息没有关系。

现在来细数一下20年来波音公司和圣路易斯的历史情仇：

1996年12月15日：波音公司麦道公司宣布合并

1997年7月1日：联邦交易委员会通过合并案

1997年8月4日：双方合并开始

2001年10月26日：波音在空军战斗机承包竞争中，输给对手洛克希德马丁公司(Lockheed Martin)

2002年7月10日：波音将位于加州的太空部门并入位于圣路易的国防部门系统

2013年5月13日：波音公司设定圣路易斯为资讯科技研发中心，并将子西雅图的六百个职位迁至圣路易斯

2013年9月18日：波音公司宣布原由麦道公司设计制造之C-17货机停产，圣路易斯有300个工作机会受到影响

2014年10月6日：波音公司首次将新的商用飞机型号777等之制造转移至圣路易斯，增加了七百个工作机会

2015年10月24日：波音公司在B-3轰炸机竞标中输给对手诺斯罗普格鲁曼公司(Northrop Grumman)

2016年2月24日：波音公司任命49岁Leanne Care女士担任波音国防部门执行长

2016年11月16日：波音公司移转在南加州之工程和财务500个工作机会至圣路易斯