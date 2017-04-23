洪磊总领事会见密苏里州州长格雷滕斯

4月22日，洪磊总领事在密苏里州圣路易斯市会见密苏里州州长格雷滕斯(Eric Greitens)。州长夫人希娜・格雷滕斯博士（Sheena Greitens）、密州劳工厅许心怡厅长和总领馆商务领事邹小明参赞等参加会见。

洪磊总领事再次祝贺格雷滕斯就任密苏里州第56任州长。洪磊总领事表示，中国是密苏里州重要合作伙伴。过去16年，中国企业在密州投资达11亿美元，中国已成为密苏里州第三大贸易伙伴和第三大出口市场。对华经贸合作有力促进了密州经济发展和就业。双方人文交流势头良好，在密苏里州高校就读的中国留学生超过6000人，双方高校也开展了卓有成效的学术交流和合作，成为增进双方人民了解和友谊的重要桥梁。

洪磊总领事指出，本月初习近平主席同特朗普总统在佛罗里达成功会晤，两国元首就保持和促进中美关系健康稳定发展达成一系列重要共识，为中美关系下一步发展指明了方向。中国的发展是密州发展的重要机遇所在，中国愿成为密州在实现新发展进程中的重要伙伴。中方赞赏格雷滕斯州长进一步深化双方友好合作的积极意愿，欢迎州长早日访华，愿同州长和州政府一道，在新的起点上，积极拓展双方在贸易、投资和人文等领域的交流合作。

格雷滕斯州长热情欢迎洪磊总领事再次访问密苏里州并表示，很高兴看到密州同中国的交流合作已有深厚基础。我当选州长的重要施政目标就是致力于把密州打造成为全美领先的经济大州之一。中国是密州经济发展的巨大机遇，拓展同中国的合作是本届州政府的重要议程，我期待能够早日访华，愿同中方保持密切沟通，并通过建立密州与中国省市投资贸易联合工作组等方式，进一步深化密州对华务实合作。我支持双方开展更多人文交流。广大华人社区为促进密苏里州经济社会发展和文化多元化做出了积极贡献，州政府将继续关心支持华人社区发展，并为华侨华人提供良好服务。密州欢迎更多中国留学生前来深造。

万向美国公司、中国银行芝加哥分行、九三集团美国分公司等中资企业负责人也参加会见并介绍了对美中西部投资情况和参与当地经济发展设想。格雷滕斯州长肯定中资企业为当地经济社会发展作出的贡献，表示州政府致力于推进劳工和监管等领域改革，改善营商环境，欢迎更多中国企业到密州投资兴业。

来源：中华人民共和国驻芝加哥总领事馆