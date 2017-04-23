洪磊总领事出席圣路易斯市“中华日”活动

4月22日，洪磊总领事在密苏里州植物园出席圣路易斯市“中华日”活动。密苏里州格雷滕斯州长(Governor Eric Greitens)、夫人希娜・格雷滕斯博士（Sheena Greitens）、密苏里植物园园长杰克逊（Peter Wyse Jackson）、“中华日”筹备委员会主席游开宇、朱一民等侨领及当地民众数千人参加活动。

洪磊总领事在“中华日”活动开幕式上致辞表示，就象自然界由多姿多彩的各类物种组成，人类文明也由各国不同的文化织就。文明之间的相互鉴赏使人类的生活更加丰富、视野更加宽广、情感更加美好、对世界更加充满希望。中华文化绵延五千年，灿烂辉煌，是中华民族向往美好生活、升华精神世界、探索与世界各国和谐共处不竭追求的重要载体。通过中华文化，你就可以理解当今的中国超越自己的不懈努力、坚定走和平发展道路的不二选择和为世界发展和进步作出持续贡献的决心意志。作为世界上具有重要影响力的大国，中美两国关系已成为当今世界最为重要的双边关系，两国人民的理解和友谊至关重要。中美两国元首在刚刚结束的会晤中达成诸多重要共识，其中很重要的一条就是支持两国开展人文交流和对话，深化两国人民的友好，夯实双边关系发展的地基。中方愿与密苏里州加强文化交流，共同浇灌培育中美人民友谊之花。

格雷滕斯州长致辞向“中华日”活动开幕表示热烈祝贺，并高度评价和感谢华人社区为密苏里州经济社会发展作出的重要贡献。格雷滕斯州长表示，我第一次海外旅行就是去中国访问，博大精深的中国文化令我深受感染。中国和密苏里州经贸合作密切，人文交流深厚，为双方友谊奠定了坚实基础。我愿同中方一道，继续推动双方互利合作和人文交流。格雷滕斯州长夫人希娜也用流利的中文致辞，欢迎大家参加密苏里植物园“中华日”。

密苏里州长格雷滕斯

密苏里州州长夫人希娜博士

承办“中华日”活动的密苏里植物园园长杰克逊表示，密苏里植物园与中国交流密切，双方开展了多项共同研究。植物园内的“友宁园”分外美丽，象征圣路易斯和南京市的深厚友谊。

密苏里植物园园长杰克逊

开幕式上节目精彩纷呈，气氛热烈，舞龙舞狮、武术表演、民族舞蹈等表演等充分展现了丰富多彩的中国文化，观众掌声不断。

开幕式后，各类表演小组在植物园内多处场地进行表演，春意盎然的植物园内到处欢声笑语，中华文化尽展风采。

来源：中华人民共和国驻芝加哥总领事馆