洪磊总领事出席江西省艺术团圣路易斯“欢乐春节”演出

2月4日晚，江西省艺术团在密苏里州圣路易斯西郊圣·查尔斯大学艺术中心隆重举行美国中西部巡演的首场“欢乐春节”演出。洪磊总领事、江西省文化厅郎道先副厅长、密苏里州州参议员Rorbert Onder、州众议员Joe Adams、Kirk Mathews、联邦参议员Claie Mclaskill选区办公室副主任Brendan Fuhey、圣查尔斯（St. Charles）郡长Steve Ehlmann、切斯特菲尔德（Chester field）市长Bob Nation等出席，1500多名华侨华人和美国朋友观看演出。

洪磊总领事在致辞中向圣路易斯地区的华侨华人拜年，恭贺新春！他向江西省艺术团应总领馆邀请前来美国中西部地区演出表示热烈欢迎，对圣路易斯侨领为晚会成功举行付出的努力表示衷心感谢！

洪磊总领事表示，春节是侨胞最为想家的时候，祖国艺术团为大家带来祖国人民的亲切问候，奉献精彩的演出，祖国陪大家过年！江西之秀，祖国之美，定会让侨胞了却乡愁！

洪磊总领事表示，中国和美国作为世界上两个伟大的国家，两国关系对世界前途命运具有至关重要的影响。中美两国增进理解，加深合作，会使两国人民乃至世界人民受益，中美两国应为两国关系的发展作出共同努力。

郎道先副厅长表示，江西自古以来物华天宝、人杰地灵。陶瓷文化、宗教文化、青铜文化、书院文化异彩纷呈，享誉海内外。一大批思想家、政治家、文学艺术家烂若星辰，他们或以深邃思想影响千年，或以杰出政绩泽及后世，或以飞扬文采流芳千古，或以浩然正气名垂青史，丰富和发展了悠久灿烂的中华文明。诚邀各位朋友走入江西，投资兴业、旅游观光。

江西省艺术团此次是在中国文化部“欢乐春节”项目下前来演出，演员阵容精良。国家一级演员邬成香、曾经荣获“梅花奖”的杜欢、优秀青年歌手席文静在晚会上演唱了《我的祖国》、《在希望的田野上》、《故乡的云》、《茉莉花》等优秀歌曲，直击侨胞心坎。竹笛演奏家蔡拯演奏的《牧民新歌》、《云雀》等曲子或悠扬，或轻快，曲式变幻。舞蹈节目色彩斑斓，绚烂多姿。杂技节目结合杂技的惊险和舞蹈的优雅，美不胜收。整场演出精彩不断，观众欢呼声不绝于耳。

观众们表示，江西艺术团为侨胞奉献了艺术盛宴，为春节庆祝增添了极其重要的内容，令人流连忘返。美国朋友们表示，中国艺术如此瑰丽多姿，希望中国艺术家常来圣路易斯表演。

艺术团还将赴明尼苏达州明尼阿波利斯市、科罗拉多州丹佛市演出。

来源：中华人民共和国驻芝加哥总领事馆