洪磊总领事在密苏里州出席中国国际进口博览会推介会

2月28日，洪磊总领事在密苏里州圣路易斯市出席中国国际进口博览会推介会并发表致辞，邹小明商务参赞对进口博览会相关情况进行说明。推介会由圣路易斯世贸中心（World Trade Center St. Louis）和当地部分商会联合主办，密苏里州40多名政商界人士出席。

洪磊总领事在致辞时表示，为了更好地让世界分享中国发展机遇，2017年5月，习近平主席在“一带一路”囯际合作论坛上宣布，中国将从2018年起举办中国国际进口博览会。举办进口博览会是中国坚定支持贸易自由化和经济全球化、主动向世界开放市场的重大举措，有利于促进世界各国加强经贸交流合作，促进全球贸易和世界经济增长，推动开放型世界经济发展。预计有超过15万名中国和国际采购商参加展会，这对美国公司是非常好的消息。

我们诚挚欢迎包括密苏里州在内的美国参展商、专业采购商参展，拓展中国市场，分享经贸合作商机，实现互惠互利，共赢发展。中国愿通过博览会这个非常好的平台，为开展中美贸易、加强合作开辟新渠道。

洪磊总领事表示，中美经贸合作不仅给中国人民，同样给美国人民带来了实实在在的利益。根据美国商务部数据，2017年美国对中国出口1013.69亿美元，与2001年中国加入世界贸易组织时相比，美国对华货物出口增长了580%，远高于同期美国对全球出口110%的增长率，中国从美国的第八大出口市场跃升为第三大出口市场。2016年美国对中国服务贸易出口542亿美元，美国顺差380亿美元，比2001年增长了908%，也远远高于同期美国对全球出口约170%的增长率。中国和美国作为世界上最大的两个经济体和贸易大国，中美经贸合作早已是你中有我，我中有你，利益相互交融。在经贸问题上，中美之间的共同利益远远大于分歧，是可以实现互利共赢的。

洪磊总领事表示，美国2017年贸易数据公布后，许多媒体非常关注中美贸易逆差问题。中美贸易不平衡归根结底是由两国的经济结构、产业竞争力和国际分工决定的，也受到现行的贸易统计制度、美方对华高技术出口管制等原因影响。中方从不刻意追求贸易顺差，无论出口还是进口，货物贸易还是服务贸易，都是由市场决定的，是两国企业和消费者的自主选择，希望美方能以更客观和长远的眼光看待中美贸易不平衡问题。双方应以建设性态度，通过对话和协商有效管控分歧，通过合作推动有关问题的解决。

邹小明参赞围绕听众关心的展区分布、参展报名流程、展会活动安排、配套服务等进行了详细讲解，并回答听众提问，现场气氛热烈。