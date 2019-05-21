节期的末日，就是最大之日，耶稣站着高声说：“人若渴了，可以到我这里来喝。 信我的人就如经上所说：‘从他腹中要流出活水的江河来。’” (约翰福音7:37-38 和合本)

我们的生命很容易枯萎。曾经热情万丈，转眼间心灰意冷。年初很多人信誓旦旦地立志，不知不觉间就把新年立志抛于脑后。好多人婚前海枯石烂，婚后成为陌生人。又有很多人友情肝胆相照，但很快成为仇人。我们的生命太脆弱。我们自身属血气的“枯井”不能够修炼出生命的活水。我们需要永恒的动力，需要源源不断的“能源”供应。

耶稣基督应许说，他要赐给凡信靠他的人活水江河。他要赐给我们圣灵。圣灵内驻在信徒的心里，成为我们随时随地的帮助。近日，圣路易华人浸信会为几位信主的弟兄姊妹们举行浸水礼，公开地见证他们内心因信主耶稣基督领受圣灵的洗礼。

圣灵能够止住人心里的干渴。人的心里有很多需求。一个最大的不能止住的渴求是亟需赦免。一个无法实现的诺言，一个人生中犯的错误，一个对他人造成的无法弥补的伤害等等，都会在人心里留下无法医治的内疚伤疤，它会使人“隐隐作痛”。神已经为我们预备了疗法。神的儿子耶稣基督以无罪代替我们的罪而死，他已经替我们偿付了罪债。我们若认耶稣基督是主，他必定赦免我们。不仅如此，耶稣赐给我们的圣灵必能帮助我们渴求神的公义圣洁。

唯有耶稣能赐给我们圣灵。耶稣在邀请人到他这里来，他诚挚地邀请人相信他。如今他仍然在邀请人，因他从死里复活，永远活着。世上有一些“古圣先贤”或许悟出了一些人生道理。他们的道理可能会吸引一些跟随者。但是从来没有一个人或者天使有资格邀请人跟从他。耶稣是神的儿子，他完全遵守神的话。只有他配得人信靠跟从。相信耶稣并不是仅仅动动嘴唇。这是指降卑自己，直到降到不能再降为止。这是指完全投身与耶稣，毫无保留地跟从耶稣。所以相信耶稣与悔改结合在一起。

我们相信耶稣就要把我们日常生活为人处世调整得与耶稣的教导相一致。只要我们有真实悔改的信心，就必定能遵守耶稣的话，因为耶稣赐的圣灵帮助我们。我们信了耶稣，圣灵就在我们心里打上印记。

圣灵赐给我们源源不断的动力。圣灵并不像挤牙膏似地一点点赐给我们，而是象倾盆大雨似的把神的爱浇灌在我们的心里。我们需要经常操练求告圣灵，依靠圣灵。我们生活常常遇到自认为过不去的“坎儿”，也会遇到自认为不能赦免的人，但是只要我们求告圣灵，他必能帮助我们轻松过难关，也能很轻松地赦免别人。

很感恩的是，这几位弟兄姊妹们在各自的人生轨迹中遇见了主耶稣。有两位高中人自幼参加教会聚会。他们在不知不觉中认识到自己的罪，相信耶稣基督为他们的罪而死。一位弟兄向来是个无神论者。他认为偷盗杀人才是罪。他读了圣经之后认识到自己就是个罪人，并且愿意接受耶稣赦免他的罪。还有一位姊妹，曾经经历一场大病，她相信祖母相信的耶稣基督救了她。之后多年的生活奔波不能泯灭这一份感动。终于她被主爱吸引来到教会，听到福音。她决定要靠着主离弃罪，不再做罪的奴仆。

这几位弟兄姊妹们因着信主领受主的圣灵，他们的开始了全新的充满盼望的人生。同时，他们的人生开始了没有硝烟的战争—老我和新我之间持续的争斗，直到见主面的时候。但是，好消息就是，在这个过程中，即使自己认为已经到人生尽头的时候，圣灵仍然能够帮助我们。我们人生面临的最大敌人就是我们自己。圣灵能持续不断地更新改变我们，对付我们的老脾气老习惯，使我们更加效法耶稣基督。所以，我们藉着读圣经，祷告，和聚会，圣灵会源源不断地供应给我们生命的动力。

这几位受洗弟兄姊妹们鼓励了我们“老”信徒。我们重新领受圣灵的能力，更加看清楚神在本地区对我们的带领，并紧紧跟从圣灵的引导。在教会方圆五英里还有很多未信的华人家庭以及其他族群家庭。神的灵将要感动很多人信靠耶稣。春雨浇灌大地长出五谷。神的灵必定能止息无数人内心的干渴，使每一个灵魂到耶稣基督里面得享安息，使每一个家庭充满神的爱。