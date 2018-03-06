浙江同鄉會2018年狗年贺岁迎新元宵晚会圆满成功

圣路易浙江同乡会于3月4日（星期天）晚上，在味香海鮮大酒店成功舉辦一年一度的慶祝元宵节晚会。近200位中外來賓在这里渡過了一個歡樂，祥和的狗年新春佳節。
晚会一如既往邀请老人公寓共21位奢老和我们共度新春佳节，并赞助60%餐费，副会长徐希友还给老人和参加演出的小朋友发红包助岁，体现了中华民族敬老爱幼的传统美德。
晚会一如既往邀请老人公寓共21位奢老和我们共度新春佳节，并赞助60%餐费，副会长徐希友还给老人和参加演出的小朋友发红包助岁，体现了中华民族敬老爱幼的传统美德。
晚會由晚上六點正式開始，四點以後來賓們已陸續到來。 浙江同鄉會為來賓準備了豐富的獎品，獎金和食物，祝來賓狗年行好運。
晚會由会长黄爱雪女士主持。演出节目由毛啸尘，方皙同学和徐嘉儀（Diana Hsu）等三位中英文主持。 会长黄爱雪首先上台致辞，她向在座的各位老乡及圣路易各界朋友祝福新春！并介绍了本次晚会的赞助情况， 感谢各界对同乡会的支持和捐助。
常務副會長陈余荣先生向晚會介紹了同鄉會2017年的活動情況和2018年的活動安排。浙江同鄉會繼續按照辦會宗旨，加強社區聯誼，活躍社區生活。
晚会在聖路易中文學校舞獅隊的大小獅子們踩著歡樂的鼓點進入會場開始。席間友情表演的有来自亚洲之花少儿组的少儿舞蹈“大王去巡山”，亚洲之花成人组的“拉丁恰恰”，圣路易中文学校的新疆舞蹈“美丽的克孜” ，何江英和雅兰老师联合表演的新疆舞蹈“吐鲁番的葡萄熟了”，吴雅敏老师和搭档Tong Eng表演的华尔兹。参加表演的还有圣路易斯中文学校校董赵燕芬女士的太极扇表演。
浙江同鄉會感謝聖路易華人社區，浙江同鄉會全體理事以及會員對本次活動的支持，贊助和參與。本次活动获得多项现金和实物赞助。我們特別感謝下列单位和个人对本次晚会的贊助。
1. Ross Larson， Missouri Analytical Laboratories 赞助现金$400
2. 浙江同鄉會副會長徐希友先生贊助現金$300用於演出有关人员的餐费，和紅包$100以及红酒15瓶。
3. 百利超市Asian Market 赞助购物卷$200 , 青岛啤酒60瓶。
4. 会长黄爱雪和陈鸣和夫妇赞助现金$300
5. 副会长李建苏女士赞助现金$300
6. Eric 和 Louisa夫妇赞助现金$200 补助晚会老人餐费
7. 同發麵廠捐赠麵條10箱（64盒）作為禮品。
8. 湖南友中国餐馆赞助$100 餐卷