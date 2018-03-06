浙江同鄉會2018年狗年贺岁迎新元宵晚会圆满成功

常務副會長陈余荣先生向晚會介紹了同鄉會2017年的活動情況和2018年的活動安排。浙江同鄉會繼續按照辦會宗旨，加強社區聯誼，活躍社區生活。

浙江同鄉會感謝聖路易華人社區，浙江同鄉會全體理事以及會員對本次活動的支持，贊助和參與。本次活动获得多项现金和实物赞助。我們特別感謝下列单位和个人对本次晚会的贊助。

1. Ross Larson， Missouri Analytical Laboratories 赞助现金$400

2. 浙江同鄉會副會長徐希友先生贊助現金$300用於演出有关人员的餐费，和紅包$100以及红酒15瓶。

3. 百利超市Asian Market 赞助购物卷$200 , 青岛啤酒60瓶。

4. 会长黄爱雪和陈鸣和夫妇赞助现金$300

5. 副会长李建苏女士赞助现金$300

6. Eric 和 Louisa夫妇赞助现金$200 补助晚会老人餐费

7. 同發麵廠捐赠麵條10箱（64盒）作為禮品。

8. 湖南友中国餐馆赞助$100 餐卷