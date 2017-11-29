浮光流影「夜上海」 往日情怀 花样年华 再现圣路易斯

“梦回上海滩、重拾被遗忘的时光”，一场由世界旗袍联合会圣路易斯分会主办、现代中文学校卡拉OK俱乐部和我爱唱歌群协办的别具特色的“夜上海”三十年代怀旧主题派对于11月18日晚在上百余人热情参与下隆重举行。

这次派对不仅仅让圣村的华人有机会重温旗袍旧梦，也借机让美国朋友们了解了中国旗袍的魅力，更向他们展示中华旗袍的文化。

说起旗袍，最让人联想到的就是三十年代旧上海十里洋场灯,红酒绿的浮华，一个个身着旗袍风情妖娆的女人，或温婉典雅，或沉郁忧伤，或风情万种，在古色古香的画面中变幻着一袭袭风情与色彩。

这些气质优雅的女人，色彩迥异的旗袍，成为旧上海独一无二的风景回忆。

圣城的丽人们在派对当晚幻化成张爱玲笔下或“花样年华”片中的那些个旗袍女子，风情万种、香动天涯；男士们或是西装领带或是风衣礼帽，风度翩翩、帅气洒脱；

整场舞会世旗圣分会会长任丽丽更是三度出击，先是身着传统旗袍端庄秀丽、再而鱼尾包臀改良旗袍华丽多姿，最后一身黑白西装礼帽出场惊艳四座！

当晚派对在怀旧经典歌曲串烧“夜来香”、“天涯歌女”和“上海滩”的歌声中正式拉开了帷幕。摇曳的女子，迷失的风情，含笑而氤氲的优雅。美感交相辉映，浪漫旖旎不可方物。接下来旗袍舞“夜上海”的旗袍女子们带着大家一起走进那个风华绝代的老上海，优雅的礼服，独树的气质，流转的眼波，顾盼生辉，举手投足间流露着风情万千。

梁谢筱渝老师舞蹈班的傣族舞蹈“灵之韵”也给晚会吹来了异族风情。吴雅敏老师及学生们的拉丁舞“One day”承载着民族的风情和现代的动感，婉转而行迂回展步，弥漫着浓郁的拉丁风情和百年上海滩旗袍的风韵，成为注入西方元素的东方文化最性感的写照。旗袍舞“花好月圆”的丽人们行如拂风弱柳，静如映水姣花，婀娜的身影宛如一张张精致的仿古纸笺，淡淡花痕，却又蕴含无限风情……

派对整场节目具观赏和互动参与于一体，不仅有歌舞表演旗袍秀，更有让人捧腹的互动游戏、同时美酒佳肴、抽奖活动也给人以意外之喜 ……整台晚会恰恰、华尔兹、16步、32步穿插不断, 迷眼的旗袍、幽雅的音乐和昏黄的烛光，一个个动人的影像象一幅幅的油画，或温婉，或甜美，或风情，或典雅。雾里云间，不绝如缕，散发着诱人神秘的味道，不仅让人唤起对旧上海滩的风云回忆。

旗袍女人，如花般缤纷着人世繁华，又将岁月的苍桑转身蜕变成无以言传的经典与美丽，她的美不在于貌美年轻，而在于一种成熟的女人味；有着足够的人生，典雅的外表与风韵的内在，年华的逝去反而相得益彰。

此次“夜上海”主题活动也是世旗圣路易斯分会自两年多前建会以来首次举办的主题盛会，怀旧主题别具一格、活动内容丰富多彩。丰富了圣村华人社区的业余生活，给寒冷的圣村也带来了华丽的享受。

感谢主办方世界旗袍联合会圣路易斯分会，协办单位现代中文学校卡拉OK俱乐部和我爱唱歌群组织者们的辛勤付出；感谢赞助商的大力支持和志愿者的无私奉献，期盼再相会。

(世界旗袍联合会圣路易斯分会 施航撰稿，任楠、施航摄影)