海外中文歌曲水立方杯大赛芝加哥初赛 美中地区28位选手晋级决赛

圣路易斯

青少年组 叶诗杨 柳闻莺 岳陆溪 杨淼淼 施雨桐 王星笛 许馨月 戴云舒

成人组 张林境 罗泽深

晋级决赛

2017“文化中国 水立方杯”全球海外华人中文歌曲大赛芝加哥赛区海选初赛于5月13日在中国城希林艺术中心举行。来自美中地区及芝加哥本地的50名歌手报名参赛进行角逐，其中28位选手在评委的综合评分下胜出，他们将参加5月20日在中国城南富丽华举行的芝加哥赛区决赛。最终优胜者将代表芝加哥赛区，参加北京奥林匹克中心水立方的全球海外华人中文歌曲大赛。

为方便选手参赛，本届芝加哥赛区比赛分为网络视频参赛和现场比赛两组。在13日现场初赛结束后，四位评委对两组50位选手进行综合评分，其中少儿组 3人，青少年组15名和成人组10名，共28名选手在初赛中晋级。

芝加哥作为美国中西部的主要城市，是今年新增加的选拔赛区。与往年水立方杯比赛不同，本届比赛在青少年组的基础上，新增设了成人组。在赛区海选信息发布后，得到了各界歌唱爱好者的踊跃报名。

参赛选手们来自各行各业，多才多艺并各具特色。其中有公司职员，在校学生，以及店主老板等等。来自芝加哥北郊的张林境在一家国际金融公司做数据库工作，同时他也是芝加哥东方合唱团的成员，在当天比赛中他演唱的《我要醉在草原上》充满民族特色，给人印象深刻。参赛选手蒋美薇是一名初三的在校学生，她学习过古筝和钢琴，同时也在学校合唱团担任领唱。因为比赛当天正值母亲节，她选择演唱《时间都去哪儿了》也是想给母亲一份最好的礼物。

要做最好的实力表现，选手们也是精心准备甚至不辞辛苦。从密苏里州圣路易斯专程驱车五个小时来芝加哥参赛的罗泽深， 就是为了给现场观众和评委展现最好的效果。他演唱的《多情的土地》，嗓音浑厚富有磁性，很有感染力。在选择歌曲上他表示，曾仔细考量比较曲目是否与自己音域相配，并力求做最好的表达和演唱效果。

活跃于芝加哥艺术圈的胡大江在接受记者采访时表示，对海外华人来说，歌咏活动能够容易普及，并且最容易让大家产生共鸣并凝聚感情。他个人也是从开始不会唱歌，到不断的学习和练习，并逐渐喜爱演唱。这次能参赛也是得到了家人和朋友的支持和鼓励。对于这项有益身心健康的娱乐活动，更应提倡广大侨胞能够积极参与。

芝加哥时间5月20日下午12点将在中国城南富丽华大酒楼三楼举行决赛。优胜选手将参加8月4日－8日的水立方歌曲大赛总决赛及颁奖晚会。期待各位参赛入选歌手的不俗表现并获得好成绩。

晋级决赛选手名单： (排名不分先后)

少儿组三名

劳家欣 兰花草

陈广欣 手牵手

韩天一 妈妈格桑拉

青少年组(15名)

叶诗杨 天边

稷珏 闻鸡起舞

许馨月 天路

戴云舒 北京胡同

柳闻莺 野菊花

肖华茜 孤独的牧羊人

施雨桐 白鹭飞回红树林

杨淼淼 放轻松

岳陆溪 跳月歌

蒋美薇 时间都去哪儿了

马子芸 感恩的心

曾雪怡 想你的365天

王星笛 闪亮全世界

徐梓浩 童话

张雨佳 我爱你，中国

成人组 (10名)

王小立 玛依拉变奏曲

杨帆木易 天耀中华

徐荃 我们这一辈

刘松钰 曹操

庞瑞云 对对鸳鸯水上漂

倪素华 我爱你，中国

沈小丽 映山红

刘光辉 儿行千里

张林境 我要醉在草原上

罗泽深 多情的土地

芝加哥侨报周末–May 16, 2017,10:05