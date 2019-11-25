满地金甲橘黄时 一年好景谢师恩

【St. Louis Chinese American News 圣路易时报讯】

“初冬天气暖，小似立春时。万树无多叶，千花试一枝” 11月23日晚乍暖仍寒的圣村里，圣路易现代中文学校里却热火朝天，一年一度的谢师宴在学校大厅里隆重举办。感恩的日子里200多位学校教师，志愿者，管理团队及家属出席晚宴。

临近5点，谢师宴在唐志文”精彩瞬间”的抓拍中不经意的悄悄开始了。黄颖文董事长的开胃辞正式拉开了晚宴的帷幕。只见学校管理团队清一色的厨师装，白高帽为大家送上美味可口的菜肴。

今年除了由京园餐厅赞助的美食和精美的点心之外，学校更是送上了由许氏洋参赞助的香浓可口的人参鸡汤。暖暖的鸡汤暖人身体更暖人心。

在晚宴进行当中，Missouri History Society的主管 Christopher Gordon先生特别介绍了有中文学校学生Katie Xu参加的追寻密苏里华人历史的项目。

晚宴之后是游戏，表演和颁奖。首先亮相的是全体组委会成员大合唱”同一首歌” 。歌曲结束后仍然延续去年的习惯，拍全家福照片。所有的老师，志愿者，管理团队都被邀请上台共同合影留念。留下美好的身影，带来美好的祝福。

晚会表演的节目有萧凌华老师一家的声律启蒙节目，她孩子们活泼可爱的歌声和朗诵赢得观众的阵阵喝彩。另外何知睿的二胡独奏”江南春色”给在冬天的我们带来了春天的故事。最后卡拉OK俱乐部的小合唱”好大一棵树”给大家带来的不仅仅是美妙的歌声，还有满满的祝福。

感谢师恩，中文学校陶东华校长和黄颖文董事长分别给获得15年服务奖的伊泉老师，10年服务奖的梁谢筱渝老师，5年服务奖的蒋涛老师和叶春龙老师送上了纪念碑。同时也将隐退奖分别颁发给学校的张潍老师，尹惠卿老师，吴婷婷老师，吴雅敏老师，董事会和理事会的陈晔，Tang Jason，和祖溟，以及艺术团的副团长高义民和艺术总监梁谢筱渝。感谢他/她们多年的辛勤奉献。

在领奖台上谢老师更是透露了她多年的心声和从事舞蹈教育的故事和历程。学校小记者们也专门对获奖老师进行了采访。

晚会的游戏和抽奖向来是大家喜闻乐见的节目。游戏吃饼干，抽纸巾，摇头，摆尾以及魔毯无不让人忍俊不住，开怀大笑。

快乐的时光很快就过去了。成立20多年的圣路易现代中文学校在大家的关爱下，成长显而易见。感谢所有为中华文化教育事业做出贡献的老师们，管理团队的义工志愿者们！感谢所有支持我校发展的各界热心人士！我们的后代因为你们的有力支持而健康成长，我们的社区因为你们的辛勤付出而日益强大！

（圣路易现代中文学校报道 撰稿：施航 摄影摄像：唐志文，黄颖文，居涛）