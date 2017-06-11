火爆异常 血脉澎湃 美好生活

圣路易现代中文学校卡拉OK俱乐部 圣路易我爱唱歌群 世界旗袍联合会圣路易分会联合聚会

Villa Park, Vivi La Party

【圣路易时报讯】6月3号星期六，天气非常炎热，在Olivetti 的Villa公园里的小动物们热的都躲了起来，但是公园一角的凉亭里却火爆异常。由圣路易现代中文学校卡拉OK俱乐部，圣路易我爱唱歌群，世界旗袍联合会圣路易分会联合举办的“Villa Park, Vivi La Party初夏 BBQ”吸引了圣村的近百位歌唱、表演爱好者来聚会。

民以食为天，只有吃好了才有力气更好的玩乐。看，张强、王吉俊、李遵兴他们一个个在炎炎烈日下的火炉边把自己烤的红光满面。凉亭桌上的西瓜、葡萄、薯片、点心各色水果点心以及大家自带的各地佳肴不断的冲击着大伙的视觉，也满足了味蕾的需求。在大厨们辛勤的工作下，一盘盘现场烧制的美味烤肉、烤肠、烤串也源源不断的供给大家。丰富了物质文明的享受，大家同时也在寻求精神文明的享受。

在大伙品尝美味的同时，社区华人摇滚乐队登台亮相。他们带来了中西音乐伴奏助兴，强劲的音乐，有力的节奏激起了大家澎湃的血脉。聚会演出在独唱“故乡是北京”中正式开始。

接着的男生四人无伴奏合唱“森林水车”彰显歌手实力。独舞“花好月圆”也给人以美的享受。旗袍秀“梦里水乡”更让人大饱眼福。女生二重唱“雪绒花”在甜美的歌声也在炎热的天气给大家带来了一丝凉意。清凉的歌声之后大家跳起了欢乐华尔兹。

在一段大人、孩子们欢快的游戏之后，表演下半场在一段别具韵味的京剧中再次开始。小朋友的节目Hiphop 活力十足。男女对唱引来欢呼阵阵。双人舞迎来阵阵掌声。聚会在全体人员的广场舞中结束了，留给大家的不仅是各色美味，还有的是更多对美好生活的回味。

（供稿: 施航）