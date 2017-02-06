“灵猴交棒，金鸡报春” 快乐的锣儿敲起来，喜庆的鼓儿打起来。众人期待的“欢乐春节 美丽江西”圣路易斯2017年春节晚会上周六晚在西郊的Lindenwood University Arts center 隆重登场了。 晚会在中国驻芝加哥领事馆洪磊总领事的团拜下正式开始:晚会总策划黄颖文首先代表晚会筹委会向来自祖国的艺术家们表示衷心的感谢；向大圣路易地区全体华人和各界朋友拜年；并祝大家在新的一年里健康快乐，家庭幸福，大吉大利。 远道而来的江西艺术团团长，省文化厅郎道先副厅长也带来了来自远方故乡的祝福；来自参议员Claire McCaskill办公室的Brendan Fahey； 密苏里参议员Bob Onder；密苏里州议员Joe Adams；密苏里州议员Kirk Mathews；圣查尔斯郡郡长Steve Ehlmann；以及Chesterfield市长Bob Nation等各方贵宾也一同登台向欢度春节的华人华侨送上各自的祝福和贺信。之后本地侨界代表朱一民博士和到访贵宾郎道先团长相互交换了象征友谊的纪念品：一幅象征跨越两地桥梁的圣路易斯美景图卷，一方书写中美两国友谊的中国砚台。

火红的衣服、火红的节奏，一首欢快的拜年祝福串唱歌“欢天喜地过大年”为整台晚会拉开了序幕。

首先登台的是传统杂技顶碟“满园春色”，一个个顶在长杆上的碟子在女演员的手上是那么的听话，宛如一只只飞舞的彩蝶围绕在演员身边、嘻戏在百花从中，呈现出满园的春色。 接下来是有中国舞蹈活化石之称的，流传在江西有近2000年历史的傩舞“祈年”：台上的演员们通过强烈的节拍和呐喊表现出了远久和粗旷，祈福来年的风调雨顺、五谷丰登。 圣路易斯当地的钢琴小神童Jerry Chang以及小提琴手Rebecca Lang带来了他们拿手的曲目“The Lark”和“梁祝”。

“飞流直下三千尺，似曾相识梦中来”，江西艺术团的舞蹈“梦入江西锦绣堆”将观众带到了一个花团锦簇的 世外桃花源，如影如画。还沉浸在如痴如梦梦境里的观众又被器乐杂技“瓷语”吸引住了，在悦耳的瓷器敲击乐的伴奏下，精彩的顶坛表演让观众大饱眼福，演员将沉重的大坛抛在空中，玩在手中，顶在身上，举重若轻的表演使席间不断传出叹息声，赢得了隆隆的掌声。“薄如纸，声如罄”的景德镇瓷器是勤劳的江西人民给世界艺术宝库带来的艺术瑰宝，艺术团的“青花叠翠”展示了经典青花瓷的灵动，多姿，其中小演员在四人足尖支撑上完成的单手倒立，更让人叹为观止。

青年歌手席文静的一曲“难忘茉莉花”送来了花的清香，带来了乐的欢畅。杂技舞蹈“一湖清水”里舞蹈演员们轻盈的舞姿展示了鄱阳湖畔少女的柔情，同时表演的三位杂技演员刚柔并济的表演更体现了劳动人民坚韧不拔的特性。女演员踮着脚站在男演员的肩膀上，做出各种高难度的动作，使得观众们的惊呼此起彼伏，夺人心魄的表演完美表现了力与美结合。国家二级演员杜欢的一曲“故乡的云”拨动了海外游子的心。杜欢、席文静和当地歌唱家吕海生、胡彤的深情演唱“父亲的草原母亲的河”又一次将晚会推向高潮。

舞蹈“姹紫嫣红”的樱樱舞舞带来了春色无边的良辰美景。接下来江西歌舞剧院副院长蔡拯的笛子独奏“牧民 新歌”以及他用世界上最小的笛子吹奏的“云雀”婉转动人，如夜莺歌唱，似黄鹂鸣柳，让听众们感受到了大自然的盎然春意。江南“雨巷”婉约轻柔，如丝丝小雨扣人心扉，蹬伞杂技自然轻盈，似缕缕春风润物无声。现代中文学校梁谢筱渝老师指导的维吾尔族舞蹈“丰收季节”： 表现了一群美丽的维吾尔族姑娘在葡萄架下载歌载舞，采摘果实的欢悦情景。姑娘们丰收的喜悦伴随着辛勤的汗水，整个舞蹈生气勃勃。最后晚会在歌舞剧院副院长、国家一级演员邬成香的“我的祖国”、“在希望的田野上” 歌声中结束了整场表演。

这次江西省艺术团一行30人给大圣路易斯地区的观众带来了精彩纷呈的文化盛宴。当晚，1200人的剧场 座无虚席，掌声不绝。周边杰佛森市，哥伦比亚市及伊利偌州都有观众驱车前来观看演出。晚会结束了，但观众和演员们相互互动，久久不舍离去。难忘今宵，今宵难忘，灵猴辞旧岁，金鸡报春来。成功的晚会离不开各界朋友的大力支持。晚会筹委会在这新春之际再次向远道而来的江西艺术团的全体团员，向所有支持2017 春晚的演员、舞台工作人员、对外联络接待人员及所有为春晚出力的志愿者表达由衷的谢意！

(春晚筹委会供稿， 鲁植摄影)

感谢所有春晚筹委会工作人员 （staff members）

总策划：黄颖文

艺术顾问：梁谢筱渝

总统筹：王飞

晚会总监：徐群

晚会策划：朱一民

晚会统筹：卢怡，吕海生

视频设计：唐志文，叶威

英文翻译：刘敏

主持人：王红，朱晓东

节目册编辑：高义民

节目册设计：陈晓沛

对外联络：游开宇，岳方济，张丹缨，朱一民，刘敏

宣传报道：施航，高义民

票务：刘双秋，陈璐

摄像：许良武

摄影：鲁植

剧照拍摄：安平， 唐志文， 叶威

舞台监督：安涛，黄若若，郭敏，施春晓

灯光：岳平

音响：胡立凡

追光：赵波，安平

后台管理：徐晋冰，段卫民，徐天翔

江西艺术团接待组：

朱一民， 李林， 徐群，黄颖文，王飞，卢怡，曹勇伟，刘敏，郭敏，黄若若，张丹缨，姚敏，张欣，范晓辉，鲍金平，车济凤，王凤堂，施春晓，黎文生，许尤峰