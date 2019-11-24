【圣路易时报讯】密苏里植物园炫丽万千「Garden Glow」灯展于11月23开始至明年1月4日在植物园内举行,百万各式五光十色造型灯光，将植物园打造成一个不一样的人间仙境夜间花园，是为圣路易地区全美知名冬季盛景之一。今年最大特色之一是音乐配合灯光秀，令人惊艳!

密苏里植物园炫丽万千灯展「Garden Glow」首映会员先赏11月22日当晚先行推出，正式迎接2017年感恩圣诞佳节到来。上百万个彩色灯泡将密苏里植物园巧妆美扮成一座冬日仙境炫丽万千的花园。夜幕低垂，诗情画意，美景当前，这就是全美最美花园,圣路易斯的密苏里植物园。

炫丽花园「Garden Glow」虽是传统节目，但是植物园每年更新内容，惊喜处处。开展期间每天晚间五时至十时展出，只有12月9日及圣诞节24日、25日三天不对外开放。

炫丽花园「Garden Glow」入场门票，非会员成人20元，3至12岁儿童10元，会员成人16元，儿童8元。

如果您想省钱经济一些，可以选择11月27日，12月4日、11日、18日(都是周三)的4个家庭夜入园欣赏，儿童只需3元，成人18元，会员成人14元。

如果您选择周日到周四晚上入园欣赏，植物园再提供折扣价，每位成人减价2元，希望能让更多的市、郡居民的游客一起享受只有在密苏里植物园特有的圣诞感恩欢乐气氛，炫丽美景，

密苏里植物园炫丽花园「Garden Glow」由富国银行(Wells Fargo)赞助。