【St. Louis Chinese American News 圣路易时报讯】

JOH (Jounery of Hope 爱心大凉山）是在5年前，由Charlie Gu. Nina Ruan. Julia Zeng. Jimmy Gu. Annie Ruan发起和创立的一个, 在政府注册的非盈利性公益慈善组织。JOH组织的理事会主要成员，由来自于圣路易各高中的学生组成，理事会主席通过投票选举产生。

爱心大凉山成立之初的愿景，是为了大凉山上贫困地区的孩子们,能够有机会和其他同龄人一样，受初、中级，乃至高等教育。JOH主要帮助和支持他们学习用具的购买和予以生活上的基本补贴。

在帮助大凉山贫困学生的同时，让在美国生长的华裔青少年，从各种慈善筹款的活动中，如：慈善点心/饼干义卖，慈善洗车，割草，举办夏令营，夏季答谢烧烤野餐会，年终慈善晚会，来学习组织策划，团队建设，设定目标，制定预算，风险控制，事后总结经验教训等等能力。

这两年，随着组织的进一步发展和壮大，JOH也开始通过向红十字捐款，为美国本土的受灾区域和群体献出爱心,来捐助身周需要帮助的人。

2019/5/5，是JOH一年一度的点心义卖活动（Bake Sales）。早在一月底，JOH各成员家就准备了1-2种精致的点心来聚会，从中投票选出了今年义卖的三个品种：香脆核桃酥，蔓越莓饼干，以及海苔肉松小贝。

4月初，点心义卖的采购计划和设计标签工作就已经开始了。为了让大家吃到新鲜的点心，直到5/3-5/4，三种不同的点心，在三个JOH会员的家里，分次分批，如火如荼进行烘焙，包装，最后装盒工作。

5/5，圣村在连日的阴雨天气终于放晴，JOH的义卖活动也如期进行。参加过JOH夏令营的孩子们举着广告牌，招呼着来往的人们，介绍着JOH的故事，重点推出今年的精致的新式烘焙产品。当场获得多方好评，很多人都返回现场加油助阵，并表示在今后，希望有机会将孩子带来，一起参加JOH的其他公益慈善的筹款活动。

在12-3点之间，小朋友们现场售出了30多盒，加上一周前在微信上预先发售的70盒，本次JOH的点心售卖活动取得了预期圆满的效果。孩子们在筹划设计，安排落实，以及最后的准备和实施中，充分发挥集体的力量，通力合作，也学习到很多。

文： 时光旅行

摄影：志文