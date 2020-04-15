爱心便当显爱心 – 共同努力 抵抗疫情

今年年初在武汉爆发的COVID-19给我们的生活带来了很多变化。随着圣路易斯居家令的颁布，整个城市的餐饮业萧条了起来。以前高朋满座的餐馆也门可罗雀。但另一方面的情况是奋战在抗疫第一线的医护人员却因此多了花时间找吃饭地方的烦恼。

由圣路易中华教育文化中心，圣路易华助中心联合发起“United，We Are Strong! STL” 的募捐活动从一开始就全盘考虑到了相关问题，不仅仅要给前线医护人员带去防护，也要考虑帮助社区内中小企业的经济困难。

前一段时期组委会一直专注于从中国采购防护器材来帮助缺少保护的医护人员，并迅速有效地建立了从中国购买优质医用外科口罩的渠道。随着募捐活动的进行，目前已向23家医院，警察局，消防站，老人院等地方捐出4万多个口罩。下一批口罩正在运输途中，近期也将到达圣市。

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如何帮助在此次疫情中遭受严重打击的本地餐饮业，一直是募捐委员会关注的焦点。在募捐发起组织圣路易华助中心的朱一民的倡议下，全体募捐委员会成员进行了热烈讨论、仔细盘算、多方考虑，一致决定通过向餐馆订餐派送给医院等COVID-19相关组织的形式来帮助本地餐馆，同时解决医护人员吃饭难的问题。

募捐委员会委员刘敏与同是华助中心理事，京园餐厅经理的Chin Chang女士说起来这件事，立即得到了她积极的回应。京园愿意无条件参与这项活动。京园一向热衷于奉献社会，在蔡国雄先生的授意下，京园愿意以买一赠一的形式来共同参与这次向医护人员捐赠的活动。经过一系列沟通和努力，委员会联系上在圣路易斯北部的Christian Hospital医护人员作为第一次捐赠对象。

星期二一大早，京园餐厅的后厨就开始忙碌了起来。大厨们热火朝天地准备着美味菜肴，服务人员精心地装盛着餐盒。接近中午时分，500份给Christian Hospital医护人员配上可口菜肴的盒饭便当准备就绪。

在蔡国雄先生的亲自带领下，一份份爱心便当被迅速整齐的运上了汽车。11点整，运送便当地汽车准时到达Christian Hospital门口。医院院长Rick Stevens先生带领团队亲自到门口迎接爱心便当的到来。

医院方非常感激京园和捐款委员会的善举。可口的、热气腾腾的饭菜，给在倒春寒中抗击疫情的一线医护带上了暖暖的爱意。她们用双手比划着我们募捐活动的爱心标志，表达了来自抗疫前线最真挚的感谢。她们的认可给我们带来了更多的鼓励和动力。

抗击疫情，全民出力。未来一段时期捐款委员会还将继续更多献爱心送餐活动，我们也希望更多的餐馆可以加入到我们这个活动中来。有意向的餐馆可以和我们募捐委员会联系，商讨细节。COVID-19还没有结束，希望大家可以健康的待在家里，平安的度过难关。

（“United，We Are Strong! STL”募捐委员会）